– Blir det flere innsendte verk neste år må vi finne på en annen løsning, ler Andor Roksvåg, daglig leder på Buskerud Kunstsenter.

71 arbeider har fått sin plass enten på veggen eller på gulvet, og det hadde ikke vært plass til så mye mer i Buskerud Kunstsenters lokaler på Union i Drammen når de de nå holder Stipendutstilling for fjerde år på rad.

– Det er litt som et opplevelseskabinett her, med så mange arbeider i en utstilling, sier Roksvåg. Og det er morsomt at det har blitt så populært å være med her.

Høyt og lavt, overalt henger eller står arbeider, uten at det er kaos. Her er sortert og ryddet etter beste evne. – Vi tre som jobber her legger sjela vår i monteringen, som jo er et eget fag. Og det var ganske utfordrende med så mange arbeider, erkjenner Roksvåg.

Så brukte de også lang tid på å yte de 71 verkene rettferdighet.

Alle skal med

Her henger proffe og amatører side om side, flest i første kategori, og man drar lett kjensel på noen av de mest anerkjente kunstnerne; Ragnar Sten, Hilde Diesen, Evelyn Melsom, Yngvill Lassem, Tom Erik Andersen, Inger Karthum og Tom Gundersen for å nevne noen få. Men utstillingen rommer mye mer enn veggarbeider.

– Den er tverrmedial og de 71 arbeidene favner bredt; maleri, tegning, grafikk, fotografi, skulptur, glass, tekstil, og installasjon, redegjør Marte Grette, koordinator og publikumsansvarlig, og legger til:

– Målet med en slik stipendutstilling er å synliggjøre hva som rører seg blant kunstnerne i Buskerud, vise hva de jobber med.

Stipendvinnerne

Fem kunstnere har mottatt produksjonsstipend på kr 20.000 hver; Hilde Honerud, Hilde Disen, Inger Karthum, Izabela Zolcinska og Susanne K. Johansen. Årets jury har vært Jeanette Eek Jensen, kurator formidling ved Nasjonalmuseet, og Monica Holmen, kurator ved Akershus Kunstsenter og redaktør i Kunstforum.

Juryen har løftet fram verk som skaper nysgjerrighet, tvetydighet og som åpner for ulike lesninger. Felles for de fem stipendmottakernes arbeider er at de på hver sin måte og med sin visuelle fremtoning, pirrer nysgjerrigheten og trekker betrakteren til seg. Enten det er i form av de konkrete motivene, form eller materialene.

Trekker publikum

– Stipendutstillingen er ment som et bidrag og ikke minst en anerkjennelse til kunstnerne, sier Andor Roksvåg og forteller om gode tilbakemeldinger, både fra kunstnerne og fra publikum. Og dem har det vært mange av i sommer.

– Mange som kommer er glade for at vi holder sommeråpent. Det er mange som lukker, og det er jo ikke så hyggelig å møte stengte dører.

Dette er de siste dagene av sommerens kanskje største hit på Union, og om du ikke har fått den med deg så har du sjansen til og med søndag 4. august, før høsten setter inn på Buskerud Kunstsenter. Høstprogrammet er for lengst klart, med spennende utstillinger og Kunstgeist; kunstnersamtaler og temakvelder.

– Men det kommer vi tilbake til, sier Grette og Roksvåg.