Fremtiden

– Likestillingsloven er ikke en kvinnelov. Jeg mener kommunen både burde ha oppfordret menn til å søke når de annonserer etter nye lærere – og brukt moderat kvotering ved ansettelse, sier kommunestyrerepresentant Guttorm Grundt (MDG).

Allerede for et år siden sendte han en interpellasjon til ordfører Eva Norén Eriksen (H), der han etterspurte en mer aktiv holdning fra kommunens side. Svaret han fikk gikk i grove trekk ut på at det viktigste var å få tak i de aller best kvalifiserte lærerne – ikke hvorvidt de var menn eller kvinner.

Langt under snittet

I gårsdagens Dagsavisen Fremtiden kunne du lese at det nå ikke er igjen én eneste mannlig rektor i Lier kommune, der både ordføreren, rådmannen, kommunalsjefen og oppvekstsjefen er kvinner.

I Røyken er de noe bedre stilt på skolelederfronten, med én mannlig grunnskolerektor og to mannlige ungdomsskolerektorer – av 11 mulige.

Når det gjelder mannlige lærere kommer de dog svært dårlig ut. På landsbasis er bare 25,1 prosent av grunnskolelærerne menn, Buskerud fylkeskommune har kun 21,2 prosent, Lier har 22,6 prosent – mens Røyken er nede på 19,9.

Guttene taper

– Dette er en problematikk som er utbredt over hele landet – og det er naturligvis altfor få unge menn som søker seg til lærerutdanningen. Jeg synes det er svært bekymringsfullt at så mange gutter mangler positive, mannlige rollemodeller, spesielt når man legger til at 22 prosent av barna i Røyken heller ikke vokser opp under samme tak som fedrene sine, Sier Grundt, som ser dette i sammenheng med at flere gutter enn jenter dropper ut av videregående opplæring, har generelt lavere karakterer og færre av dem tar høyere utdanning.

Han tror ikke guttenes mangel på interesse for læreryrket utelukkende kan forklares med lavt lønns- og statusnivå.

– Jentene oppfordres jo stadig til å søke seg til de mer typiske mannsyrkene, for bedre lønns- og karrieremuligheter. Dette hører naturligvis guttene i klassen også. Ikke rart at de i hvert fall ikke ønsker seg inn i de kvinnedominerte bransjene.

Rett kvinne

Eva Norén Eriksen er enig i at en holdningsendring må til. Hun tror mange flere menn ville ha egnet seg veldig godt som lærere – om de bare hadde gitt seg selv sjansen til å prøve det.

– Og på nasjonalt plan må både lønninger og anseelse heves, om vi skal få sikret oss de beste lærerne for framtida. Nettopp her er Høyre allerede godt i gang. Ved å omgjøre lærerutdanningen til et femårig masterstudium – og med høyere inntakskrav, heves både status og lønnsutsikter. Det sier noe om at her ønsker man seg virkelig dyktige folk.

Ordføreren står dog ved at kommunen ikke bør gi menn noen særbehandling ved ansettelse av nye lærere.

– Jeg skjønner at kvotering må til i enkelte tilfeller, men her er det viktigste å få tak i den best kvalifiserte – selv om rett mann på rett plass da ofte er en kvinne.