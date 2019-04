– Bakgrunnen for at vi innstilte på dette i utgangspunktet er jo ikke endret, selv om Høyre har snudd. Det viktigste for meg er uansett å se helheten – hva som er det beste for den nye kommunen, sa ordførerkandidat Monica Myrvold Berg.

Hun bedyret dog at de snart vil være langt mer klare og tydelige vedrørende den betente debatten.

Flere møter

Senere tirsdag ettermiddag skulle nemlig arbeidsutvalget i Buskerud Ap møte berørte parter i fylkeslaget og kommunepartiene, og deretter skulle styret i Drammen Ap komme sammen.

– Det er viktig for oss å få snakket om dette. Vi er tydelige på at vi er et medlemsstyrt parti, presiserte hun.

Noe medlemsmøte i Drammen Ap får de likevel ikke avholdt før 29. april, det vil si etter bomdebatten torsdag kveld i Drasmmens teater. Fra Ap er det varaordførerkandidat Eivind Knudsen som skal møte.

Flere løsninger

– Nå samler vi alle lokallagene innenfor Buskerudbyen i kveld, så vi får lagt premissene for torsdagens debatt, men det er uansett medlemmene som får siste ord på mandag. Forhåpentligvis er våre tillitsvalgte representanter såpass i takt med våre medlemmer at det ikke er noen store avvik, sa Knudsen, som er trygg på at de vil lande på noe de fleste kan enes om.

Han innrømmet å dele LOs synspunkt om at flate avgifter som bompenger bidrar til økte forskjeller, og at en form for differensiering kan være en god løsning.

– Et progressivt skattesystem, som det LO etterlyser her, er det vi har jobbet for de siste 100 år, men dagens regjering legger noen utfordrende premisser.

Ifølge Knudsen prøvde Ap allerede på et tidlig stadium i BBP2-forhandlingene med Høyre, å finne fram til en løsning som ikke ville ramme de svakeste hardest.

– Vi var åpne for flere mellomløsninger, men fikk ikke gehør. Nå tror jeg nok dette er enklere å få til for Ap alene enn sammen med Høyre, sa Knudsen, og hintet til høstens valg.