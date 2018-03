– Lukket og hemmelig er ekskluderende, uansett

Lokale nyheter

Reaksjonene var mange på Dagsavisen Fremtidens kvinnedagsoppslag om Jan M. Mobergs oppgjør med herreklubben St. Olavs Klub. En ringerunde til kvinner i Drammens samfunns- og forretningsliv viser at ingen av dem er medlem i klubber med så entydige rammer at det andre kjønnet er utelukket. Gründer og daglig leder Stine Wærn i Ravn Studios svarer kontant:

– Nei, og det ville jeg heller aldri ha vært. Jeg synes det er viktig med åpenhet, og også at det er balanse mellom kjønn. Generelt synes jeg også at det fins så mange spennende alternativer til hva man kan bidra med i samfunnet, at det å være med i en hemmelig klubb er noe av det siste jeg ville vurdert. Jeg har stor respekt for at det finnes tradisjoner, men tradisjoner kan moderniseres og likevel beholde sitt særpreg og identitet. Ved å inkludere kvinner ville denne klubben gitt seg selv et mye bedre omdømme, sier Wærn, og karakteriserer forsvaret klubbens styre kommer med som «navlebeskuende».

– Særlig i disse metoo-tider må alle, særlig menn, løfte blikket og se hvordan samfunnet ser ut i dag, sier Stine Wærn, som selv tilbringer torsdag kveld som frivillig på kvinnedagsarrangementet på Union Scene med integrering som bakteppe.

Hvilke hensyn bør man ta, også om sine private medlemskap, om man sitter i profilerte stillinger i byens politikk og næringsliv?

– Jeg synes at det er viktig å bruke stemmen sin til å bidra til både likestilling og mangfold, og gå foran som en god rollemodell. Velger man å frasi seg den muligheten man har som profilert, gir det også noen signaler, sier hun. Nyvalgt leder i Drammen Ap, Monica Myrvold Berg, er med i en lukket venninnegruppe på Facebook, men der stopper det.

– Å være med i en klubb der et kjønn er utelukket har jeg ikke behov for overhodet, sier hun.

– Både som politiker og i jobben min skal jeg kunne være et forbilde, og det jeg gjør må gjenspeile holdningene mine. Jeg synes alle profilerte mennesker bør være seg bevisst signaleffekter: Man kan møtes og være i hyggelig lag uten at det behøver å være i et lukket forum.

Helle Stine Høvås, sentrumsleder i Byen Vår Drammen, synes det går et skille mellom kjønnsdeling for å gi økt kompetanse eller styrke en balanse – og det å ekskludere med hemmelige begrunnelser.

– Når ting er lukket og hemmelig, uavhengig av om det er for kvinner eller menn, er det ekskluderende, sier hun.

I sin tidligere jobb i mediehuset Drammens Tidende har hun både tatt kurs og deltatt i et nettverk for kvinner i ledelse.

– Med mål om å øke kompetanse tror jeg det innimellom kan være veldig smart å dele, og for å øke kvinneandelen i spesielle roller i næringslivet, kan det motvirke at vi holder oss selv for mye tilbake – noen trengs å løftes. Men jeg tror også at når menn og kvinner kommer sammen så skjer det mer enn om man holder seg i rene kjønnsdelte fora, sier hun. Det kan endre både arbeidsmiljø og samspill, fordi menn og kvinner har ulike måter å utfordre hverandre på, og bruke egen bakgrunn.

Selv om hun ikke er med i noen kvinneklubb, skal Høvås gå kvinneskirennet Ingalåmi kommende helg, som del av en gruppe på 65 kvinner som trener sammen.

– Men vi har med menn i støtteapparatet! De får ikke gå rennet – men jeg er glad de er med likevel, ler Høvås.

Hvilke hensyn bør man etter ditt syn ta om man sitter i profilerte stillinger i byens politikk og næringsliv?

--Jeg skjønner at det er hyggelig å komme sammen, og at man kan ha behov for en gutteklubb eller jenteklubb. Men jeg blir skeptisk når ting skal være hemmelig. Har man profilerte posisjoner utad, bør man være ekstremt forsiktig i måten man håndterer dette på. Og folk blir mer nysgjerrig jo mindre man får vite – det vil være ekstra utfordrende for dem som sitter i posisjoner. Men siden jeg ikke vet hva de driver med der, kan jeg ikke si noe om hvordan de burde gjøre det, sier hun.

Har du en appell til noen på kvinnedagen?

-- Jeg er veldig stolt av det vi har i Norge og i den vestlige verden av muligheter og alt som ligger åpent for kvinner, med tanke på hvordan fortida har vært. Samtidig synes jeg det er synd at vi fortsatt må snakke om lønnsforskjeller og kvinners rettigheter. Min appell er stå på og vær den beste utgaven av deg selv, enten du er kvinne eller mann.

Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre og selv fra Lier, sier til Drammens Tidende at hun tror det er mange som synes at det er problematisk at lederen av et politisk parti er medlem av en lukket herreklubb.

Hun ser det som gammeldags og merkelig at man har et behov for å samles i en klubb for bare menn i 2018.