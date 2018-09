Krever svar om voldsalarm

Lokale nyheter

Fredag skrev Dagsavisen Fremtiden om at bare én person i hele Buskerud må gå med omvendt voldsalarm, samtidig som 78 personer må bære voldslarm i fylket. Kun fire voldsutøvere må gå med omvendt voldsalarm i hele Norge.

– Ikke verdig

Det er Masud Gharahkhani (Ap) veldig lite glad for.

– Det er ikke verdig for mennesket som har blitt utsatt for alvorlig vold å måtte være den som skal ta byrden med alarmen. Den byrden bør ligge hos voldsmannen, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

Han understreker at Ap flere ganger har tatt til orde for økt bruk av omvendt voldsalarm.

– Det er et godt vern for offeret. Mye av infrastrukturen er på plass, så det er egentlig bare å skape praksis for dette. Dette må regjeringen ta på alvor. Arbeiderpartiet kommer nok en gang til å ta opp dette med justisministeren. Sånn kan vi ikke ha det, konstaterer Gharahkhani.

– Må be om forklaring

– Jeg tenker at det må både politidistriktene og rettsapparatet ta innover seg. Slik det er nå, blir det kvinnene som må bære byrden av å gå med voldsalarm, sier Kristin Ørmen Johnsen (H).

– Regjeringen partiet ditt er en del av har flere ganger bedt om at dette virkemiddelet tas i bruk i større grad. Hva mer kan dere gjøre for at det faktisk skjer?

– Beskjeden må også gå til politidirektoratet, som må ta det opp i styringsdialogen med politidistriktene og be om en forklaring på hvorfor det ikke brukes mer, og man må pålegge dem å ta en vurdering i hver enkelt sak, svarer hun.

Vil ha svar i Stortinget

Kollega Jon Helgheim (Frp) har problemer med å forstå hvorfor omvendt voldsalarm brukes så lite.

– Til formålet å beskytte offeret er omvendt voldsalarm en meget god ting som jeg anser som tryggere enn en vanlig tradisjonell voldsalarm fordi politiet og offeret kan bli varslet mye tidligere. Det er en langt bedre og tryggere løsning enn tradisjonell voldsalarm, sier han.

– Til tross for at justisministeren fra ditt eget parti har bedt om at det brukes langt oftere, er det fremdeles like lite i bruk som det var for halvannet år siden. Hva tenker du om det?

– Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det er slik, og synes det er en veldig aktuell problemstilling å ta opp. Jeg er veldig interessert i å få vite årsaken til at er sånn. Jeg ønsker å ta det opp i Stortinget, og tenker det mest relevante i første omgang er å stille et spørsmål til justisministeren om det, svarer Helgheim.

Per Olaf Lundteigen (Sp) reagerer sterkt på hvor utrolig mange ofre som må bære alarm sammenlignet med overgripere.

– Det der synes jeg trenger en nærmere forklaring. Jeg tenker at de som har ansvar for ordningen trenger å forklare våre folkevalgte hvorfor det er et slikt misforhold, sier han.

