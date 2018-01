Krever svar fra helseministeren

Lokale nyheter

«Det er tragisk at et anerkjent rusbehandlingstilbud, som har eksistert i 41 år, nå må legge ned. Borgestadklinikken i Drammen har et sterkt fagmiljø med gode resultater å vise til. Vi må bygge opp, ikke bygge ned rusbehandling i Norge. For Drammen, Buskerud og hele landet vil rusomsorgen bli fattigere ved at dette tilbudet nå kan bli borte, dersom helseministeren ikke snarest viser handlekraft og tar grep», skriver tidligere drammenspolitiker – nå stortingsrepresentant – Gharahkhani.

– Ja, de har tapt anbudet, men jeg vil like fullt høre om det finnes noen mulighet for å redde klinikken. Helse Sør-Øst kan for eksempel legge ut et nytt, åpent anbud, et såkalt tilleggsanbud, slik at klinikken i hvert fall får en ny mulighet. Men da blir det jo selvfølgelig igjen et ressursspørsmål – og Borgestadklinikken risikerer å tape igjen. Uansett er dette blant sakene jeg ønsker å finne ut av, forklarer Gharahkhani.

Også stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) har sendt skriftlig spørsmål til Høie. Han skriver blant annet: «Ser statsråden at anbudskonkurranser, der institusjoner konkurrerer om pasientgrupper, kan ødelegge viktige fagmiljøer og lokale tilbud? Hvordan vil statsråden nå skaffe – for eksempel – poliklinisk behandling til pårørende og spillavhengige i Buskerud?».

Allerede i forrige uke sa stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) at hun vil ta opp saken med sine helsekollegaer på Stortinget.

– På møtet ble det veldig tydelig at det er helt absurd å legge ned et behandlingssted med så mye fagkompetanse og som faktisk er svært kostnadseffektivt. Det gjør meg likevel optimistisk når så mange politikere ønsker å redde klinikken. Da tenker jeg det i hvert fall er mulig, sier Linda Lavik, fylkesleder i Sykepleierforbundet.

