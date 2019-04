Kom og dans på torget

Line Fredriksdatter (38)

Assisterende kulturskoleleder

Drammen kulturskole inviterer alle som driver med dans i Drammens-regionen til å vise fram sin dans på Bragernes torg lørdag 27. april

Det er den internasjonale Dansens dag 29. april, og i den anledning har du en lyst til å gjøre noe helt spesielt?

– Ja, i anledning Dansens Dager 2019 inviterer Drammen kulturskole herved alle i Drammens-regionen som driver med en eller annen form for dans, på ett eller annet nivå, til å komme og vise fram sin dans på Bragernes torg lørdag 27. april.

Hvorfor gjør dere dette?

– Vi vil bringe dansen ut til folket! De fleste danseskoler og dansegrupper har forestillinger eller konkurranser, eller et eller annet sted de får vist seg fram, men da er det stort sett familie og venner eller folk som er spesielt opptatt av dans som kommer og ser. Vi ønsker å gjøre dansen mer tilgjengelig for et bredere publikum. Ved å ta dansen ut på torvet får mange flere muligheten til å oppleve den. En annen viktig grunn er å samle danserne i området. Vi tror det er både inspirerende og motiverende å kunne møtes og se hva hverandre holder på med. Dans er jo så mye! Det hadde vært så gøy hvis vi klarte å samle både hiphop, leikarring, folkedans fra andre land, ballett, samtidsdans, pardans, konkurransedans og vist fram hele bredden. Drammen kulturskole stiller med lydanlegg, jeg stiller som koordinator og prosjektleder, og kommunen stiller Torgscenen til disposisjon. Målet må være at dette blir en fast tradisjon.

Hvordan fikk du ideen?

– For en del år tilbake hadde jeg et vikariat som nestleder ved Bergen Dansesenter. De hadde allerede da en tradisjon for å markere Dansens Dager på denne måten, og det ble min oppgave å være koordinator og prosjektleder for Dansens Dager i Bergen. Det var så utrolig gøy! De hadde fire-fem scener rundt om i byen og det var dans overalt hele dagen. Slik burde det være i alle byer av en viss størrelse.

Hva skal folk/foreninger/grupper gjøre helt konkret for å melde seg på?

– Dette er veldig lavterskel. Man kan vise fram akkurat hva man vil. Det kan være noe man har øvd på lenge eller noe man improviserer eller freestyler der og da. De som vil være med må bare ta kontakt med meg og fortelle på e-post line.fredriksdatter@drmk.no innen 25. Musikken må man ha med selv på mobil/iPad e.l.

Hvordan ser du på dansens kår i Drammensregionen?

– Det kjenner jeg ikke godt nok til. Jeg vet jo at det er flere aktører som driver med dans for barn, ungdom og amatører, men det er kanskje ikke noe profesjonelt miljø her? Hvis det er det håper jeg de kan komme og vise seg fram på Dansens dag.

Hva er din bakgrunn?

– Jeg er utdannet danser, og etter noen år som frilansdanser med strøjobber, utdannet jeg meg videre innen drama og pedagogikk. Så begynte jeg å undervise dans for barn og elsket det, samtidig som jeg drev et profesjonelt dansekompani med egne forestillinger. Etter drøyt 10 år som dansepedagog følte jeg behov for å gå litt videre, gjøre noe nytt, så jeg begynte på en master i Kulturledelse og fikk drømmejobben på Drammen kulturskole hvor jeg startet i februar 2018. Jeg er fra Larvik og bor der nå, etter mange år i Oslo.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Som barn var det nok «Den uendelige historien» av Michael Ende. Den levde jeg meg helt inn i. Som ung voksen gjorde «Kvinner» av Marylin French et sterkt inntrykk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå er det at blomster popper opp av jorda og at sola varmer i ansiktet. Da får man jo lyst til å danse i gata.

Hvem er din barndomshelt?

– Jeg så opp til danselæreren min. Det er mye på grunn av henne at jeg satset på dansen. Alle lærere som ser elevene sine, som tror på dem og som får dem til å tro på seg selv, er helter.

Hva gjør du når du skeier ut?

Tar en helaften med restaurant, en forestilling eller konsert, og avslutter med å gå ut og danse.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

For mer estetiske og kreative fag i skolen!

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jeg er ikke så god på small talk, så heis kan fort bli litt kleint. Men hvis jeg sto fast med en danser kunne vi ha utforsket muligheten for dans og bevegelse i heisen, det kunne blitt ganske spennende! Kanskje noe for neste års markering av Dansens Dag?