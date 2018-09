Kom med pengegave

Lokale nyheter

Spente og glade troppet både Billy Taranger (KrF), Eidi-Ann Hansen (V), Lavrans Kierulf (Frp) og Fredrik Haaning (H) opp i Gulskogen barnehage, avdeling Rødgata, tirsdag morgen.

Med seg hadde de en skikkelig glad-lekkasje fra statsbudsjettet. I det reviderte budsjettet har nemlig KrF fått med at 100 millioner kroner øremerkes støtte til små barnehager, både offentlige og private, så de får ansatt nok pedagoger til å oppfylle den nye bemanningsnormen.

To av disse millionene skulle fordeles mellom fem små barnehager i Drammen – og en av dem var Gulskogen.

Tidlig ute

– Et av problemene mange kommuner sliter med, er at de private barnehagene får tilskudd basert på behovene for to år siden, men i Drammen bestemte bystyret seg tidlig for å finansiere bemanningsnormen også i de private barnehagene fra dag én. Dette skal det bare være Drammen og Rygge kommune som har gjort, fortalte Eidi-Ann Hansen, som var stolt av kommunens satsing på kvalitet i barnehagene.

Billy Taranger understreket viktigheten av tidlig innsats – spesielt i en by med så stor innvandrerbefolkning som Drammen.

– Heldigvis var vi her i byen forutseende nok til å starte rekrutteringen av flere pedagoger med en gang vi skjønte hva som kom. Dermed klarte vi også å oppfylle bemanningsnormen allerede i høst, sa en glad KrF-politiker.

Og det var her politikerne begynte å tvile. For hvorfor skulle egentlig de fem barnehagene i Drammen få litt under en halv million hver, om de allerede hadde ansatt nok pedagoger? Ville pengene i så fall gå til kommunen, som dermed kunne redusere driftstilskuddet til disse barnehagene tilsvarende?

Dette kunne heller ikke utdanningsdirektør Hilde Marie Schjerven svare på i går formiddag.

Dekker bevilgningene

Heldigvis fikk ordførerkandidat Fredrik Haaning forklaringen litt senere på dagen:

«De fem barnehagene er de som ved registrering av årsmeldingene sine 15. desember 2017 var de minste barnehagene i Drammen, som ikke allerede hadde oppfylt bemanningsnormen. Det vil si at det bare var disse som lå innenfor Kunnskapsdepartementets definisjon på små barnehager – og som nå får midler. På linje med alle de andre barnehagene i Drammen får de allerede et tilskudd fra den måneden de oppfyller bemanningsnormen, jamfør vedtak i første tertial. Kommunen må derfor avregne det allerede utbetalte beløpet mot dette tilskuddet, og sørge for at barnehagene får utbetalt den statlige delen av det», skriver Haaning i en SMS til redaksjonen.

– Dermed er ikke nyhetene så bra for barnehagene, men det er uansett bra for kommunen, kommenterer Billy Taranger.