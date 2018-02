Klassisk og hardkokt

Lokale nyheter

– Jeg vokste opp i Drammen på 50-tallet, så da jeg bestemte meg for å skrive krim fra denne tida ble det naturlig å la handlingen foregå i Drammen. Dessuten var ikke Drammen i samme grad tatt. Stålesen bruker jo Bergen, Jørn Lier Horst skriver om Larvik – og en hel mengde skriver om Oslo, men Drammen var fortsatt litt ledig, forklarer De Bourg.

I debutboken «En kald død», handlet det mye om spenningsforholdet mellom «gode nordmenn» og de som hadde vært på feil side under krigen. Den neste, «Mordets enkle kunst», dreide seg om kunstforfalskning, mens «Dødens elv» tok for seg et dunkelt kapittel innen norsk psykiatri; tvangssterilisering av tatere og romfolk – og lobotomering og medisinsk eksperimentering på mentalt syke.

«Dødens elv» er nå dramatisert for radio og blir årets påskekrim fra NRK Radioteatret.

– Resultatet er blitt ordentlig bra – og Mads Ousdal er flott i hovedrollen som Nicolay Wolff, mener forfatteren.

Må bruke hodet

Han har sett til de klassiske, amerikanske krimforfatterne – og nevner navn som Dashiell Hammett og Raymond Chandler.

Hans egen helt er dog journalist for et krimmagasin – og har en fortid som krigsseiler. Han roter seg stadig inn i nye saker, mer av empati for menneskene han møter enn av økonomiske hensyn, selv om han egentlig sliter sosialt sett.

Wolff er bosatt på Rundtom, kjører en Morgan Roadster – og etter en skade ble han avhengig av smertestillende medisiner. Også er han en ordentlig skarping. Det var man nødt til å være for å løse drapsgåter på 50-tallet.

– Jeg liker at handlingen finner sted før IT-alderen, elektroniske spor og DNA, slik at man i stedet måtte bruke kløkt og skarpsindighet. Ikke så ulikt Sherlock Holmes rett og slett.

Mystisk sekt

Selv om etterforskningsmetodene fortsatt var ganske enkle på 50-tallet, har ikke De Bourg gjort det helt enkelt for seg selv ved å plassere sine historier i en annen tid. Han bruker alltid tidstypiske problemstillinger som bakteppe og leser seg godt opp på feltet før han begynner å skrive.

– Det blir mye research for at alt skal stemme historisk sett. Det ville for eksempel være veldig dumt å la noen kjøre over Holmenbrua før den ble bygget i 1964, ler De Bourg, som heldigvis synes det er gøy å sette seg inn i lokalhistorien.

I hans siste bok, «Rød desember», blir en ung kvinne tilhørende en kristen sekt funnet påkjørt og drept i en veigrøft på Pukerud. For å finne gjerningsmannen må Wolff komme nærmere innpå Troens Kors, sekten som har kjøpt Sølfastøya i Drammenselva og bosatt seg der.

– Sekten er funnet opp, men ikke så ulike Haugianerne, som sto veldig sterkt i Nedre Eiker i sin tid. Det er heller ikke helt tilfeldig at jeg har plassert dem bare et steinkast unna Visjon Norges tilholdssted, sier Frits De Bourg.