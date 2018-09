– Klart ingen liker bom

Lokale nyheter

Lokale Frp-ere holder fast ved at utfordringene ved infrastrukturen lar seg løse uten innkreving av bompenger – og nylig sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK at det var opp til lokalpolitikerne hvorvidt de ville bevilge midlene over budsjettene eller ta inn bompenger.

Senterpartiets Gro Nyhus mener politikerne har fjernet seg så langt vekk fra grasrota et de ikke lenger kan høre hva folk sier – og spår et skikkelig «bom-valg».

Og på Facebook varsles det om nye kjør sakte-aksjoner.

Større forskjeller

– Jeg støtter ikke sivil ulydighet, men har respekt for folks meninger, sier ordførerkandidat Fredrik Haaning (H).

Han er helt enig i at bommene vil ramme dem med dårligst råd hardest.

– Det er direkte usosialt og vil medføre økte klasseskiller. Jeg kjøper heller ikke argumentet med at folk med lite penger kan ta bussen. Det er selvfølgelig også mange med dårlig råd som er helt avhengige av bil for å få hverdagen til å fungere.

Haaning forteller at de nå er mange lokalpolitikere, fra hele landet, som krever en avklaring fra Samferdselsdepartementet.

– Vi blir presset inn i et hjørne, når Dale går ut og sier at dette er opp til lokalpolitikerne. Selvfølgelig har ikke kommunen tilgjengelig slike summer som det her er snakk om – og samtidig ligger altså kravet der om nullvekst i privatbilismen. Nå må Departementet og staten være tydelige på at bompenger må til om bypakkene skal bli noe av – slik at alle skjønner realitetene her.

Haaning skulle dog aller helst sett at staten betalte en større andel av Buskerudbypakka.

Dårligere enn i dag

– Vi skulle vel alle ønske at staten dekket alt, for ingen liker bommer, men de sitter altså med budsjetter sentralt også, sier Aps ordførerkandidat Monica Myrvold Berg.

Hun er klar på at for å nå nullvekstmålet, som er vedtatt sentralt, må det tiltak til – og en infrastruktur som tåler framtidens krav krever at både kommune, fylke og stat spleiser.

– Bare innføring av bompenger gjør at vi kan oppfylle disse kravene. Så er det heller ikke sant at vi kan velge om vi vil bruke bompengefinansiering eller ikke. Når det gjelder Holmenbrua og Strømsåstunnelen står det svart på hvitt at 50 prosent skal finansieres med bom, presiserer Myrvold Berg.

Hun er opptatt av å bøte på situasjonen for lavtlønnede, og mener både makssum for betaling per måned, og at man kun skal betale én gang, selv om man passerer bommene flere ganger innen en time, er gode tiltak. Men hun ser gjerne at det kommer flere.

– Også må folk huske på at det ikke bare er satsingen på vei, kollektiv, gang- og sykkelveier som glipper hvis vi ikke får på plass bommene, vi mister også belønningsmidlene som allerede investeres i kollektivtrafikken. Vi vil altså komme dårligere ut enn i dag, sier Berg.