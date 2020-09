Klart for Papirbreddens første tapasrestaurant – med en vri

– Vi skulle ha åpnet i april, men på grunn av situasjonen med korona, ble den utsatt i nesten fem måneder, forteller Sindre Bjerknes Friberg.

Han er daglig leder og medeier i Mesa52, med lang erfaring innen bransjen.

– Jeg startet på Ypsilon Bar for to år siden, og siden det har jeg blitt medeier og daglig leder. Mesa52 blir en del av en helhet, samme selskap, men to forskjellige restauranter.

Mesa52 har allerede mange sultne gjester på listene den nærmeste tiden, og tirsdag 15. september slippes de inn for å prøve byens nyeste spisested.

– Vi har i noen dager hatt litt tjuvstart med å inviterte gjester, venner og ansatte, for å teste litt. Både utprøving av menyen og testing av hvordan praktiske ting fungerer. Tilbakemeldingene har vært veldig positive, sier Bjerknes Friberg.

Frem til nå har man måtte besøke Anchas Bodega på Bragernes-siden for å nyte tapas, men nå vil de spanske rettene også være å finne på Papirbredden.

Prøvesmaking

Som du kanskje allerede har gjettet, er navnet Mesa52 basert på adressen, Grønland 52, samt at Mesa betyr bord på spansk.

Grønland 52 har dog ikke den beste forhistorien. Mange spisesteder før dem har måtte stenge dørene permanent, som restauranten «Moa Moa», og den siste i rekka: kjøttrike «Slakt».

– Hvordan tør dere åpne et nytt sted her hvor ingen har klart seg tidligere? Og hvordan tør dere satse i en tid hvor andre restauranter må si opp folk og flere går konkurs?

– Vi har et godt konsept, og håper på synergieffekt fra Ypsilon, som ligger vegg-i-vegg. Vi tenker at Ypsilon er et mer lunsjsted på dagtid og bar-sted om kvelden. Mens Mesa52 blir et middagsted, eller sen lunsj, kanskje.

Sindre Bjerknes Friberg, som er utdannet både kokk og servitør, medgir at det er en tøff bransje, hvor han av og til har spurt seg selv hvordan han holder ut.

– Det er mye jobbing, og sjelden helgefri, men det er jo gøy, da!

De tre kokkene er klare, og Jan Granneman går gjennom meny og matlaging med Ole Martin Sørli og Joakim Stølhaug. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Kjøtt, fisk og vegansk

– Menyen blir spansk tapas og litt arabiske og sør-amerikanske smaker. Det blir grønnskaksretter, kjøtt og fiskeretter, i tillegg til oster og skinke og tapas. Vi merker at fler og fler ønsker veganske alternativ. Og da er det jo hyggelig at vi kan tilby noe fra menyen, så man ikke må lage noe ut ifra forespørsel. Da ender man ofte opp med en risotto.

Restauranten får eget vinrom, med vin fra blant annet Spania og Sør- Amerika. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Vinrom

Lokalene er totalrenoverte med alt nytt fra gulv til tak. I det ene hjørnet av lokalet finner vi et eget vinrom, med vindu ut i restauranten.

– Vi er veldig opptatt av vin – jeg elsker vin – og vi skal ha et rikholdig vinkart, lover Sindre Bjerknes Friberg, som legger til at hovedfokuset blir på spansk vin, men at det også vil dukke opp et morsomt utvalg vin fra blant annet Argentina, Chile og Uruguay.

Den daglige lederen forteller at de har ansatt tre nye kokker på Mesa52 og én servitør. I tillegg til to servitører, skal den daglige lederen også selv servere.

– Ypsilon har jo tradisjon for å holde intimkonserter, blir det også det på Mesa52?

– Nei, det blir det nok ikke, men det skal fortsette på Ypsilon. Konsertene er bare lagt litt på is inntil videre på grunn av koronasituasjonen. Og så får vi vurdere om vi skal finne på noe her etterhvert, men først må vi komme i gang.

– Kanskje vinsmaking?

– Vi får se hva det blir, men aller først må vi kjøre oss inn.

Med utsikt til Papirbredden, Ypsilon bru og Drammenselva er dette kanskje byens beste bord? Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Kokk og servitør

På et bord sitter kokkene og legger siste plan før åpning, under ett døgn før åpning. Alt virker å være på plass og de tre er klare for innrykk. Jan Granneman, Ole Martin Sørli og Joakim Stølhaug har alle lang og bred erfaring, og sammen med servitørene utgjør de en 100 prosent mannlig stab på Mesa52.

– Det har jeg ikke tenkt over, smiler Sindre Bjerknes Friberg, og fortsetter;

– Da jeg begynte på Ypsilon var det bare damer, unntatt Anders (Eriksen red anm.) og meg. Men han understreker at dette ikke er noen mancave, når undertegnede drister seg til å spørre, selv om det bare er hannkjønn som står for mat og servering.