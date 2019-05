Det går fram av ordfører Tore O. Hansens (H) svar til bystyrerepresentant Torbjørn Faber Geirbo (MDG) under tirsdagens bystyremøte i Drammen. Geirbo ville vite hvilke konsekvenser det vil ha for handlingsplanen for lokal luftkvalitet, dersom Buskerudbypakke 2 ikke innføres.

-BB2 viktigste enkelttiltak

Ordføreren innhentet svar fra rådmannen, og skriver: «I gjeldende handlingsplan til tiltaksutredningen for luftkvalitet er innføring av bompenger i forbindelse med Buskerudbypakke 2 det enkelttiltaket som er beregnet å kunne ha størst effekt med hensyn til reduksjon av svevestøvnivåene, på grunn av trafikkreduksjonen som en bompengeordning er beregnet å medføre. Om Buskerudbypakke 2 skrinlegges vil det bli betydelig større fare for at grenseverdiene for luftkvalitet vil bli brutt i fremtiden.»

Samtidig trekker han fram andre forhold som også påvirker luftkvaliteten, som piggdekkandel, veirenhold, vedfyring, trafikkvekst og værforhold. Handlingsplanen la til grunn at piggfriandelen skal holde seg på 84 prosent (nivået vinteren 2018). I 2019 sank denne andelen til 83 prosent.

Overskred loven

Tiltaksutredningen for luftkvalitet ble utarbeidet etter pålegg fra Miljødirektoratet, fordi Drammen noen år har hatt luftforurensning som overskrider forurensningsforskriftens grenseverdi for NO2 og svevestøv.

I september 2018 skrev direktoratet: «Vi ber kommunen om å følge med på luftkvalitetssituasjonen, og ber kommunen vurdere om det er behov for revisjon av tiltaksutredningen dersom sentrale forutsetninger for dagens vurdering endrer seg. (...) Dersom Buskerudbypakke 2 skrinlegges er dette en vesentlig endring av handlingsplanen for luftkvalitet, og Miljødirektoratet bør følgelig orienteres. Drammen kommune må da være forberedt på at Miljødirektoratet kan komme til å pålegge kommunen å oppdatere handlingsplanen igjen, og at en oppdatert handlingsplan da må inneholde tiltak som er tilstrekkelige til å veie opp for at Buskerudbypakke 2 ikke gjennomføres, slik som for eksempel trafikkbegrensing i perioder med forurensing slik det har vært gjort i Bergen, eller andre tilsvarende tiltak.»

Verre i Vårveien

Hver måned rapporteres målinger av luftkvalitet innhentet fra flere målepunkter i Drammen sentrum. Bangeløkka, Vårveien, Nedre Storgate og Drammenselva har blitt kartlagt siden 2010, og tall for 2018 viser at målestasjon Vårveien i fjor hadde 21 døgn der svevestøvnivået lå over anbefalt luftkvalitet, mot 15 året før. Bangeløkka hadde 18, et mindre enn målt i 2017.

På 6 prosent av årets dager var forurensingsnivået høyt, det vil si at barn med astma og bronkitt og voksne med hjertekar- eller luftveislidelser ikke bør oppholde seg i områder med mye trafikk. I 10 prosent av tiden var nivået moderat, som gjør at enkelte bør vurdere utendørsaktivitet i områdene.

Det er i vinterhalvåret det er dårligst luftkvalitet, og i 2018 hadde april flest dager over grenseverdien for svevestøv, ifølge rapporten fra kommunens avdeling for miljørettet helsevern.

For året i snitt (årsmiddel) har det ikke tidligere blitt målt så lave konsentrasjoner av nitrogendioksid, som i 2018.