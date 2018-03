Jente mot jante

Lokale nyheter

Elin Furubotn (55)

Artist/komponist/tekstforfatter

Spiller foajékonsert i Drammens Teater med Torbjørn Økland på lørdag

Hva får vi høre på lørdag?

– Dere får høre sangene mine, fra den nye plata mi «Ikkje gå deg vill» som kom ut i oktober. Det er sanger om hverdagens små historier som folk kan kjenne seg igjen i, med litt humor og tanker og hverdagssituasjoner. Formidlingen og kommunikasjonen med publikum er viktig, at jeg har et godt grep om det, og at de følger med og har lyst til å høre mer. Kanskje noen har hørt sangene mine på radioen, de har blitt spilt en del der de siste årene.

Dere har reist rundt med denne konserten en tid, hva er tilbakemeldingene dere får?

– Vi får bra tilbakemeldinger og noen gode anmeldelser i avisene. Hordalands avis skrev: «Bedre kan det knapt verta», og det er jo gøy. Mange sier at de blir rørt og kjenner seg igjen i tekstene. Så hvis vi kan berøre og treffe hjertene til folk, få til noe å undre seg over, humor og alvor, så er det fint. Vi har et enkelt konsept med bare oss to, Torbjørn Økland (tidligere Vamp, red.anm.) og meg, og han er allsidig og spiller gitar, mandolin og trompet. Det løfter konserten synes jeg. Vi koser oss på scenen og håper det smitter over på publikum.

Har du spilt i Drammen tidligere?

– Ja, jeg har spilt på Buddy for tre år siden, og gleder meg til foajeen i teatret, det er så fint der. Jeg har vært i Drammens Teater, men aldri spilt der.

Kan du fortelle litt om din bakgrunn?

– Jeg har levd av musikken i ti år nå, og før det jobba jeg som psykiatrisk sykepleier. Jeg har bestandig holdt på med musikk ved siden av jobb, og har gitt ut sju album, og platene mine er veldig tekstbaserte. Nå bor jeg i Oslo, men er fra Vestlandet, hvor jeg kanskje er mest kjent også.

Morten Abel er medprodusent på siste plata di, hva betyr det for deg?

– Det er klart det gir mye respons når han er med, men blir lagt merke til. Men utgangspunktet for å ha ham med var fordi jeg ville ha noen å spille ballen med. For et par år siden skrev jeg «Så lett det kan ver», hvor jeg synger duett med Morten og Stavanger Symfoniorkester. Vi fikk en god tone, og det er veldig gøy og samarbeide med ham. Han har veldig respekt for mine meninger og overstyrer aldri. Vi fant på mye impulsivt i studio som fungerte, og han korer på plata også.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Mange, jeg liker å lese, akkurat nå leser jeg Byens spor av Lars Saabye Christensen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å stå på en scene å formidle – å se at folk blir berørt. Ellers er det å være med familie og venner, og å være for seg sjøl av og til.

Hvem er din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe, som var modig og fulgte hjertet sitt, og brydde seg ikke om hva folk sa.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg har ikke så strenge moralske regler rundt meg som gjør at jeg føler behov for å skeie ut.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er distré, jeg bruker en del tid på å leite etter ting.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg vil gå mot janteloven!

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med et fint menneske som er grei å prate med.