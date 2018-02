Fremtiden

Lise Gladhus er leder ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap på Campus Drammen. Hun ber alle studenter som opplever å bli utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet når de er i praksis om å si ifra.

Hvor omfattende er problemet med at sykepleiere og sykepleierstudenter utsettes for seksuell trakassering av pasienter?

– Det er ikke veldig omfattende, men det er nok mer enn vi vet. Hva den enkelte definerer som grenseoverskridende og trakasserende er også forskjellig, så jeg tror det er veldig høye mørketall. Lettere grenseoverskridelser er det mange av, mens veldig alvorlige og veldig ubehagelige hendelser er det færre av. Det som er veldig viktig i denne saken, er at våre studenter skal ha en beredskap og at de skal ha tillit til høgskolen, og at det er en styrke å ta det opp. Samtidig skal man ikke gjøre situasjonen vondt verre for pasienter. Man kan ikke bare si «kom deg ut» til pasientene. Det er også pasienter som kan være uklare og ikke helt vet hva de gjør, men man må sette grenser for dem også på en verdig måte.

Hva konkret skal en praksisstudent gjøre dersom studenten utsettes for seksuell trakassering?

– I selve situasjonen er det å si ifra om at «dette går ikke», at «du har gått over en grense», og at «dette finner jeg meg ikke i».

Hvilke tiltak kan dere som høgskole sette inn i slike saker?

– Det er viktig at studenten sier ifra på stedet de er, til veilederen sin, og at dette også kommer opp som tema når man snakker med veileder på høgskolen. Du må kunne føle at dette er fritt å ta opp.

Du var selv sykepleier i mange år. Har du eller kolleger av deg opplevd seksuell trakassering fra pasienter?

– Både jeg og kolleger har opplevd verbale ting, og jeg har opplevd at noen kommer med en arm på steder på min kropp hvor den ikke hører hjemme. Det har vært sjelden, men jeg tenker at de fleste sykepleiere nok vil oppleve noen sånne småting.

Hvor mye har meetoo-kampanjen hatt å si for at dette nå kommer så høyt på dagsorden?

– Mye. Det har blitt et tema mange steder, blant annet hos oss som utdanner utøvere som skal inn i et yrke hvor de har pasienter som er i en avhengighetsrolle. Det gjør slike ting enda mer utfordrende. Selv om ting blir ekkelt for sykepleiere og det kan være vanskelig, må de ikke trå over grenser og bli respektløse tilbake. De må sette grenser uten å krenke den andre.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Jonas» av Jens Bjørneboe, om den lille gutten som ble sendt på spesialskole. Den leste jeg på ungdomsskolen, og den har satt sitt preg på meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det ene er når det skjer positive endringer i verden. Når det kommer løsninger på en konflikt, for eksempel. Slike globale, positive ting. Et annet nivå er når mine kolleger opplever at de har det bra på jobb og i de oppgavene og funksjonene de er i. Privat er det relasjoner i familien. Og å gå alene ute på ski i faste, fine forhold i grovkornet snø snør når det går fort unna.

Er det noe du angrer på?

– Ja, jeg angrer på at jeg lot en mann som var interessert i meg gå for noen år tilbake – at jeg ikke gikk videre med det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Petter Northug. Det kunne vært morsomt.