Fremtiden

Frode Alnæs (58)

Artist, gitarist og komponist

Kommer til Drammens Teater med «Min dans med strenger» torsdag

Kan du fortelle litt om forestillingen/ konserten?

– Det er en forestilling med regi, litt à la Ingrid Bjørnov, men her altså med gitaren. Vi har jobba lenge og den er veldig personlig, om gitaren som har fulgt meg gjennom hele livet. Den ble et vendepunkt for meg da jeg som 11-åring mista håret, og som trøst fikk jeg velge mellom platespiller eller gitar. Det blir mange flotte minner, litt fliring, og kanskje en liten tåre. Jeg var veldig spent før premieren, jeg har jo aldri gjort noe som dette. Det som også er gøy er vi har med lokale gjesteartister på hvert sted, i regi av de forskjellige stedene vi spiller på. Så ringer jeg rundt og snakker med dem, og vi blir enig om låtvalg. Det er artig for oss med noe nytt, samtidig gir det sceneplass til nye musikere. I Drammens Teater blir det to gjesteartister; Henrik Schou på gitar og Tore Bermingrud på trompet. Det blir moro!

Hvordan fikk du ideen til denne konserten?

– Jeg hadde tenkt på det lenge, dette er en ny og mer krevende form med litt disiplin, gjennom Ivar Tindbergs regi og noe annet enn hva jeg er vant til. Her er videokunst og lys- og lyddesign og koreografi. Dette er noe mer enn en vanlig konsert og det er veldig gøy og lærerikt. Kona mi er med og finansierer, med livet som innsats, hehe.

Trodde du som ung gitarist at du skulle få så stor suksess?

– Etter at jeg fikk gitar da jeg var 11 hadde jeg selvfølgelig drømmer. At jeg har blitt en kjent person og kan leve av musikken er jo veldig bra. Jeg har ikke noe plan b, så dette er nok livslangt. Jeg kunne sikkert svevd videre på gammel storhet og spilt gamle hits, men dette er nytt og givende og noe allmenngyldig. Jeg er en heldig mann!

Du var masse i Drammen på 80- og 90-tallet med Dance With A Stranger, det kuleste livebandet vi hørte, hva er ditt forhold til Drammen?

– Ja, vi spilte omtrent på hvert gatehjørne i Drammen, veldig moro. Og vi har vært på Elvefestivalen og ellers holdt mange konserter, både solo og med Dance With A Stranger. Og en liten digresjon; Drammen er jo virkelig en av de byene som har gjort seg bemerket med hensyn til byutvikling. Jeg har dessuten venner i Drammen og har spilt foajékonserter med Dance With A Stranger i teatret. Nå spiller vi på hovedscenen, på det vakreste teatret i Norge.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Per Petterson: Ut å stæle hester.

Hva gjør deg lykkelig?

– Se at alle rundt meg har det bra, familien, min kjære, barna mine. Og å gjøre andre lykkelige.

Hvem er din barndomshelt?

– Dave Davies i the Kinks, og idrettshelter som Wirkola og Mayer.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier ut nesten hele tida, med god mat og drikke.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Alt! Nei da, en blir jo litt ambivalent på seg sjøl, men er stort sett fornøyd.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Mot rasisme, overgrep og undertrykkelse å gjøre. Vi kommer litt inn på dette i forestillingen også.

Er det noe du angrer på?

– Nei, egentlig ikke. Kanskje at jeg har kjøpt mye tull. Og kanskje litt for mange gitarer.

Hvor mange har du?

– 60, og jeg bruker jo ikke på langt nær alle. De skulle kanskje bodd hos noen som behandler dem penere og har litt mer tid til dem.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med min kone Kristin.