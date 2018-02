Ingen mannlige ledere igjen

Fremtiden

– Da jeg satt som leder i tjenesteutvalget i forrige periode hadde vi fortsatt én mannlig rektor igjen. Vi diskuterte da hvordan vi skulle gå fram for å hanke inn flere mannlige lærere og ledere. Nå har vi ingen mannlige rektorer – og kun 23 prosent mannlige lærere, sier kommunestyrepresentant Bellen.

«Hvem har gutter å identifisere seg med – når de fleste på skolen er damer?», spør den pensjonerte sløyd- og gymlæreren i et innlegg i Drammens Tidende.

Bellen skjønner ikke helt hvorfor så få unge menn søker seg til lærerutdanningen.

– For bare et par generasjoner siden satset mange flere menn på læreryrket – og sjøl har jeg trivdes veldig godt i skolen. Kanskje guttene tenker lønnsutsiktene er for dårlige? Jeg synes uansett kommunen kunne ha oppfordret menn til å søke da de nylig søkte etter mange nye lærere.

Ikke optimalt

Rådmann i Lier Bente Gravdal ser to perspektiver:

– For det første er det viktig at unge også har mannlige forbilder i skole og barnehage, og vi skal så langt det er mulig oppfordre menn til å søke. Vi har også fokus på å rekruttere flere menn når jobbsøknadene vurderes – forutsatt at de har gode nok kvalifikasjoner. For det andre er det jo også bra – når skolene først har et flertall av kvinnelige lærere, at de også er representert i toppledelsen. Likevel er nok det optimale at begge kjønn er godt representert – både i stab og ledelse.

Gravdal tror den store overvekten av kvinner i skolen kan ha med kombinasjonen av faglige utfordringer og omsorg å gjøre.

Siste mann

I 2016 gikk Roar Bogerud av med pensjon fra stillingen som rektor ved Sylling skole. Siden har ingen mannlige skoleledere kommet til.

Bogerud ser ikke bort ifra at kvinner lett rekrutterer andre kvinner, men tror ubalansen for en stor del skyldes tilfeldigheter. Det vil si i tillegg til at få menn i det hele tatt søker seg til yrket.

– Jeg tror menn fokuserer mer på lønn og status enn kvinner gjør – så det jo kan være et sted å starte.

Bogerud vil uansett oppfordre flere menn til å søke seg til skolen.

– Jeg har vært så stolt over å være lærer, inspektør og rektor. Å ta del i opplæringen av den oppvoksende slekt er en stor ære. En berikelse jeg unner flere menn.

Kommunalsjef for tjenester Synnøve Tovsrud forteller at politikerne i Lier vil få en melding, nettopp om denne problemstillingen, foran møterunden i februar.

– Blant annet vurderer vi å lage en intern fokusgruppe, sier Tovsrud.

Hun minner dog om at dette er en nasjonal problemstilling – og at man kanskje må begynne å tenke på en eller annen form for kvotering etter hvert.