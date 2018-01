Ingen avgjørelse om Gilanis politianmeldelse

Lokale nyheter

Varaordfører i Drammen, Yousuf Gilani, som for tiden er i permisjon, anmeldte i fjor polititifolk lekkasjer til media i etterkant av at han ble pågrepet av politiet og siktet for identitetstyveri 21. august. Gilani måtte senere betale et forelegg for ID-tyveri. – Jeg kan ikke si noe annet enn at saken er under behandling og at den er i etterforskningsavdelingen, sier Liv Øyen i Spesialenheten til Dagsavisen Fremtiden.

