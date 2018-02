Ikke like mange råd å få om store barn

Lokale nyheter

Kristin Sundet er helsesøster på Drammen VGS fire dager i uka, og én dag på helsestasjon for unge. Denne uka ble hun kåret til Årets samfunnsdebattant av Drammens Tidende.

Gratulerer med pris! Hvor viktig er media for å nå bredt ut med dine budskap?

– Helt ærlig har jeg vært usikker selv på om jeg treffer ungdom gjennom disse innleggene. Det har heller ikke vært hovedmålet mitt. Jeg tror det er foreldre som gruppe som har lite informasjon, og jeg kan være en stemme inn til dem. Jeg synes også det er viktig at vi ikke bare synser, men prøver å kombinere fakta med problemstillingene som ungdom står oppi, og som vi møter hver dag på videregående skoler og helsestasjon.

Juryen fremhever nettopp din evne til å appellere til både foreldre og ungdom. Hvilke grep gjør du for å treffe riktig?

– Ja, akkurat det var jo da nytt for meg! Men jeg liker godt formen som kombinere folkelighet og faglighet, dette handler i all vesentlighet om mellommenneskelige relasjoner. Når du har små barn får du masse råd på helsestasjonen og har mange kilder å søke i nett. Men når barna blir store er det ikke lenger så mye av dette. Når det gjelder ungdom gjør Drammen VGS mye for å imøtekomme ungdommer om deres psykiske helse. I høst hadde vi en todelt temadag, der politiet snakket om sex, vold og russetid, mens vi holdt en samtale om «generasjon prestasjon». Vi trodde flest ville velge politiets inngang, men jammen fikk vi ikke like mange eller flere hos oss.

Hva har du selv lært mest av, som helsesøster og som forelder selv?

– Jeg lærer noe hver eneste dag av å snakke med ungdommer. Som hvor mye de digitale mediene påvirker – hvor heftig og intensivt det kan bli. Og noen ganger blir jeg overrasket over betroelser jeg får i samtaler, uten at jeg kan trekke fram noe konkret, med hensyn til min taushetsplikt. Men det hender at jeg har lyst til å putte noen i lomma og ta dem med hjem. Det er et uttrykk jeg bruker når noe opprører meg eller gjør meg svært bekymret.

Men det kan du jo ikke, ta dem med hjem?

– Nei. Vi har heldigvis veiledning satt i stystem på jobben, og dessuten er en kollega aldri lenger enn en telefon unna.

Er det noen fellestrekk som kjennetegner generasjonene du har møtt i din yrkeskarriere?

– Litt tabloid så tenker jeg at foreldregenerasjoner før visste hva de skulle være bekymret for, mens nå vet de ikke det like sikkert. Jeg tror det kommer av at ungene våre er innfødte på nett, mens vi er innvandrere. Vi forstår ikke hvor intensivt det kan være, selv om vi ikke trenger å gå lenger enn til oss selv for å kjenne hvor hyggelig det er å få «likes». Jeg tenker ungdom er veldig frampå i sosiale medier, og at foreldre ikke helt ser konsekvensen av dem. Et eksempel jeg har skrevet om er porno: 55 prosent av foreldre tror ikke ungene deres ser på det. Men realiteten er at mange barn langt ned i barneskolealder gjør det.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Da skal vi langt tilbake, til Isabel Allende og «Åndenes Hus». Jeg lånte den av en kollega mens jeg jobbet i hjemmesykepleien på tidlig nittitall.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når barna mine komme hjem fra studiene sine på helgebesøk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er så mange saker som engasjerer, men kjønnslemlestelse både av gutter og jenter kunne jeg demonstrert mot.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helseminister Bent Høie. Vi skulle snakket om at man er nødt til å tenke at barn er viktigere enn børs, og at det å satse på helsefremmende arbeid er kjempeviktig. Sett av ressurser før noe er blitt et problem, ikke vent til ting har skjært seg.