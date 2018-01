Fremtiden

Hvem: Tarjei Helland (43)

Hva: Lærer, lærerutdanner og stipendiat fra Solbergelva

Hvorfor: har fått jobb som sekretær for byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Gratulerer med ny jobb. Hvordan har de første dagene hos Inga Marte Thorkildsen vært?

– Det har vært fantastisk spennende. Veldig hektisk, veldig spesielt og veldig gøy på alle måter. Saksfeltene kan hoppe fra den ene halvtimen til den andre har vært et stort spekter av ting å forholde seg til.

Hva blir de viktigste arbeidsoppgavene for deg nå?

Inga Marte har nå fått ansvar for både barnehage, skole, barnevern og helsestasjoner. Dermed har vi fått mulighet til å se hele livet til barn og unge under ett. Vi får se det i sammenheng. Det er innmari spennende. Vi ser så godt at det er relasjon alt begynner og slutter med. Relasjoner mellom elever, mellom elever og lærere og så videre. Alle elever jeg møter sier det samme når jeg møter dem: «vi trenger lærere som tør, vil og kan snakke ordentlig med oss».

Hvordan er det å jobbe med Thorkildsen?

– Hun har to byrådssekretærer og jeg er liksom den nye i teamet. Det finnes ikke bedre folk å komme inn i team med.

Hvilke ting er det du brenner for i politikken?

– Det har selvfølgelig vært mye skole. Jeg har jobbet som lærer, lærerutdanner og har jobbet med læreplaner. Men det nytt å ha det som jobb politisk. Utover det har miljøpolitikken vært det store for meg helt siden jeg var 15 og var ned i Natur og ungdom.

I hvor stor grad har du latt deg inspirere av din svært engasjerte lærermor Unni Helland?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har både en mor og en far og en stemor og en stefar som har vært lærere. Alle disse fire foreldrene har virkelig hatt hjertet på riktig sted i skole- og lærerutdanning, så det har vært veldig viktig for meg. Vi er enige om mye, men slettes ikke alt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Roman 1987» av Dag Solstad. Det handler like mye at jeg fikk den fra en god venn som at det er en god bok. I 2011 traff jeg en som ble min nærmeste kollega, og en veldig god venn. Han var like gammel som faren min, og han døde rett før jul. Det er en sterk bok med en sterk personlig historie rundt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det som gjør meg lykkeligst er å ha de gode hverdagsopplevelsene sammen med kona mi og de tre barna, når og vi bare ler sammen.

Hvem var din barndomshelt?

– Paul Stanley, gitaristen i Kiss.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg for fort kan bli for irritert på ungene mine og kjefte på dem. Det synes jeg er en helt grusom side av meg selv. Det går ei kule varmt litt for fort.

Er det noe du angrer på?

– Ja, men du har ikke lang nok spalteplass. Du hadde bare satt av en side, hadde du ikke det? Hehe. En av de veldig mange tingene jeg angrer på, er at jeg som barn aldri begynte på skihopping.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hvis vi kan være skikkelig historiske: Rosa Luxemburg. Hva fikk henne til å gjøre alt dette? Jeg skulle gjerne visst hva som drev henne.