– Vi kaller det bare for huset bak kirken, men må jo ha et ordentlig navn, derfor fant vi ut at med så mange engasjerte folk som det finnes i Drammen, burde vi få god navnehjelp. Og kanskje kan vi bidra til litt ekstra entusiasme, sier Beate Strømme Fevang, kantor i Bragernes.

Biskopens idé

Det var biskop Sigurd Osberg som kom med ideen på en visitas her i kirken for noen år siden, forteller Skagestad. Han mente den lille bygningen som står der nå, og som rommer en trafostasjon, toaletter og lager, burde erstattes av et større og bedre og mer allmennyttig bygg.

– Og vi hadde jo både tenkt på og drømt om et nytt hus for øving og for konserter. Og da ideen fra Osberg kom opp, begynte snøballen å rulle, forklarer Strømme Fevang, som sammen med ektemann og kantor Jørn Fevang er ansvarlig for korvirksomheten i kirken.

Bragernes kirke har fem kor med mye logistikk og øvelser, så plass har vært en utfordring i lang tid.

Planen og håpet er at bygget skal stå ferdig sommeren 2021, til kirkens 150 års jubileum.

Positiv Riksantikvar

– Men det gjenstår en del, hvilket materiale og farge bygget skal ha, for eksempel. Selv om hele fronten blir i glass. Og også formell byggetillatelse. Men både Riksantikvar og kommunen er kjent med planene, og er positive.

Økonomien må også på plass. Kirken har fått bidrag fra det private næringsliv og enkeltpersoner til blant annet å undersøke grunnforholdene på kirketomta, og nå står kronerulling for tur.

Money, money, money

– Vi håper dette kan bli et slags spleiselag og samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og næringsliv, litt sånn kirken og byen hånd i hånd, sier Skagestad og legger til at de hittil har garantier for fem millioner, fra Menighetsråd og private bidragsytere. Vi mangler 11–12 millioner.

Det er Bjørn Vidar Eriksen i Arkitektgruppen Drammen as som har stått for tegningene til det nye bygget, som har plass til 200 publikummere i kammersalen.

– Bygningen kommer også andre enn oss i Bragernes til gode, selv om vi jo gleder oss enormt, forteller Strømme Fevang, og fortsetter;

– Vi ser mange bruksområder, utleie av øvingslokaler for musikere og orkestre, mindre konserter, minnesamvær, bryllup og sammenkomster.

De to forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger etter at DT skrev om byggeplanene i juni.

– Vi har ikke hørt en eneste negativ kommentar, og det lover godt, både for prosjektet og for fellesskapsløftet.

– Send inn!

Folk kan sende inn sitt navneforslag på Bragernes kirkes Facebokside, og den heldige vinneren får to billetter til en valgfri konsert under Adventsfestivalen 2019, lover Strømme Fevang og Skagestad.