Et gruppemøte sist mandag fikk Høyre til å konkludere med at partiet ikke ville kunne imøtekomme det Frp krevde for å garantere sin subsidiære støtte.

– Frp vil først og fremst ikke ta imot flyktninger. Selv før IMDI har kommet med sin anmodning vil Frp ha antallet til null, selv om vi da samtidig mister en del inntekter. Vi er også uenige om Globusfestivalen, Internasjonale Drammen, og mer prinsnipielt er også bompenger blitt et tema vi ikke enes om, sier Tove Paule, gruppeleder i Høyre.

Dagsavisen Fremtiden vet at forholdet mellom Paule og Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen ikke er det aller beste, og det skal også ha preget prosessen om et mulig omforent budsjettforslag. Mens Frp fikk Høyres svar natt til torsdag med ønske om snarlig respons, ble henvendelsen ikke besvart før sent søndag kveld – med krav Høyre ikke vil innfri.

Nøkternt og lysegrønt

Høyre hadde en plan B. MDGs gruppeleder Ståle Sørensen har nemlig tilgitt budsjettpartneren, som de mente gikk bak ryggen deres i vedtaket om gratisparkering i P-hus i sentrum etter kl. 16 (12). Nå stiller de seg for andre gang bak Høyre i budsjett, sammen med KrF, Bylista og de uavhengige.

EDIT: Siden Ida Marie Brown har meldt forfall til dagens bystyremøte, møter Eidi Ann Hansen (V) og derfor er også Venstre med i budsjettalliansen.

– Denne gangen har vært litt vanskeligere enn sist. Mye kan ikke igangsettes før den nye kommunen er en realitet i 2020, og vi har lagt bånd på oss selv og holdt oss til det vi kan gjennom føre på ett år og forhåpentlig binde den nye kommunen, sier Sørensen og sier seg fornøyd med gjennomslaget (se faktaboks).

– Bygd på det vi vedtok i fjor, synes vi dette er veldig bra, sier han om ekstramillioner til gratis handlebuss, oppussing av Friluftsmuseet, elbilladepunkter og en økning i stillingshjemler for kommunale jordmødre tilsvarende 1,6 millioner kroner årlig.

Pynter på kutt

Høyres dyreste enkeltpost-endring av rådmannens forslag er fem millioner ekstra i 2019 til helse- og sosialområdet, der del to av samhandlingsreformen skal skrive ut rus- og psykiatripasienter tidligere enn i dag. Rådmannen har foreslått et kutt på 1 prosent i alle tjenesteområder, og i HSO som helhet betyr det 44 millioner i kutt.

– Samtidig utgjør nye tiltak 66 millioner. Men vi vil i tillegg sikre at denne reformen lykkes, sier Paule og ser på erfaring fra første ledd, nemlig før-utskriving av somatiske pasienter.

Paule sier nøkternhet var et krav for å innfri ønsker fra det Frp kaller «regnbuealliansen».

– Det har vært gode forhandlinger og vi har gitt og tatt. Noen av forslagene gjelder bare i 2019, og vi har vært enige om å pålegge rådmannen færrest mulig utredninger i 2019 og i stedet forberede ny kommune i 2020, sier Paule.