Høyre-kronprins Haaning vil ha med Frp, men blir møtt med skepsis

Leder i Drammen Høyre er også partiets ordførerkandidat. Deres naturlige opponent, Arbeiderpartiet, har ennå ikke samlet seg om en ordførerkandidat før neste års valg.

– Vi skal ha et så tett samarbeid som mulig, er Fredrik Haanings håp for eget parti samt Frp, Venstre og KrF.

Fremtiden benytter en sommerdag til å høre hvilken politikk den mulig framtidige ordføreren for det kommende stor-Drammen vil føre. Han er blant annet ikke fornøyd med at samarbeidet mellom Frp og Høyre brøt, da de stemte på hver sin varaordførerkandidat i vinter.

Samarbeid, samarbeid, samarbeid

– Valget i 2015 førte til en avtale som ga posisjoner og samlet den borgerlige blokken. Det er mitt håp at det skal skje igjen, sier han.

I et komitémøte tidligere i år gjorde Frps Ulf Erik Knudsen et poeng av at ordførerkandidaten hadde kjøpt seg luksusbil, en Jaguar-elbil. Det bare ler Haaning av i dag:

– Dét er jo bare politikk i et propagandaspill. Fordi alt dreier seg om bompenger og avgifter for Frp i en sånn debatt, sier Haaning.

Han mener også at Frp polariserer for mye.

– Frp som alle andre partier har forskjellige fløyer, både moderate og ytterliggående.

Likevel vil han altså gjerne ha en samarbeidsavtale med dem om å styre byen.

– Jeg er ikke noe fornøyd med det bruddet, nei. Jeg vil ha samarbeid, samarbeid, samarbeid.

Frp skeptiske Frps Ulf Erik Knudsen hopper imidlertid ikke på muligheten til å sikre Haaning posisjonen.

– Etter at de brøt med oss i fjor er det en viss skepsis. Den er ikke blitt mindre etter Høyres samarbeid med Arbeiderpartiet om bompenger, og med MDG i øvrige saker, sier Knudsen.

– H, V og KrF må vise tydelige endringer det kommende år for å gjenvinne tillit hos oss, sier han.

KrFs Odd Gusrud sier han er positiv til å samarbeide videre, med forbehold om hva lokalpartiet hans blir enige om til høsten.

Høyre og makten

Den omstridte Marienlystsaken er et eksempel på en av sakene der partiet hans har vært omtalt med tette bånd til administrasjon og næringsliv. Drammens Tidende undersøkte noen år tilbake hvem som har makt og påvirkningskraft i byens styre. DT konkluderte da med at «alle veier fører til Høyre», blant annet på grunn av et samarbeid med rådmannen som kunne oppfattes som en symbiose i flere plansaker.

– Det skjønner jeg, at folk oppfattet Drammen Høyre som et administrasjonsparti. Jeg er opptatt av å ha en avstand mellom administrasjonen og politikerne, og at vi ikke oppfattes som Tuppen og Lillemor.

– Jeg vet ikke helt hvordan det var før jeg tok over som leder i 2015, men min oppfatning er at det er en distanse mellom rådmann og partitoppene nå. Det er kjempeviktig for meg å gå tjenestevei, sier Haaning.