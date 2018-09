–Høyre har malt seg inn i et hjørne

Lokale nyheter

I et facebookinnlegg delt under formannskapsmøtet tirsdag fremstiller Hovengen bypakkas mål om trafikkreduksjon som en slags skjult agenda. Men etter to fulle runder i alle lokalpolitiske organer kan det vanskelig ses som nytt at bilbruken skal ned?

– Nei, for dem som engasjerer seg litt og leser aviser er det ikke det. Men jeg tror en del innbyggere fremdeles lever i den tro at det er ok å betale bompenger for å få bedre fremkommelighet. Det de ikke tenker på er at man skal avgiftsbelegges så hardt. Valget av pisk i stedet for gulrot vil gå utover folks mobilitet og økonomi, utdyper Hovengen.

Hun kjenner bedre enn de fleste til de tunge beslutningsrundene som har ledet fram til dagens pakke. Så hvilken realistisk sjanse har protestbilistene til å påvirke de vedtakene som er gjort og skal gjøres framover, med mindre Frps samferdselsminister endrer forutsetningen for byvekstavtaler?

– Beslutningen om bommer tas lokalt av lokale politikere. Vi setter sammen og bestemmer omfanget på pakken.

– Ja, og det har dere jo gjort?

– Vi har antakelig landets dårligste avtale, med tanke på hvor stor andel folk skal være med og betale, sier Hovengen.

– Kan snu Høyre

Hun leser de siste utspillene fra Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning som at løpet likevel ikke er kjørt.

– Han er ute og sår tvil om hva han tenker om veien videre. Det er med tanke på at det er valg neste år, og de forstår at det er et svært upopulært alternativ de står i bresjen for. Ut fra hva han sier til sin egne, tror vi at om folk står på nå kan det kanskje snu Høyre. Det er mange signaler på at det er et opprør innad i Høyre og at velgerne deres er forbanna. Derfor er det viktig at folk som vil si fra ikke gir opp. Vi har et valg innbyggerne må bruke for alt det er verdt, sier Hovengen. På spørsmål om hva som må vike i pakka dersom bompenger tas vekk som finansiering og belønningsmidler til kollektivutbygging og sykkel forsvinner, viser hun til den alternative pakka Frp har foreslått to ganger.

– Høyre innser nå at pakken er altfor omfattende. Når de nå vil trekke ny bybru inn i byvekstavtalen, snakker vi om en så stor belastning for innbyggerne over så mange år at situasjonen blir verre og verre.

Hvem synes du skal betale?

– Jeg synes vi skal beholde den bybrua vi har. Bane NOR skal ikke få presset oss til å ta den kjempeinvesteringen nå, særlig ikke før en kommunesammenslåing. Det bare eskalerer, og Høyre maler seg inn i et hjørne de vanskelig kan komme seg ut av, sier Hovengen.

Men brua er det sist ankomne elementet – hva skal finansiere utbedringene i trafikken om bompenger og belønningsmidler faller bort?

– Det er ikke noe mål for meg å redusere biltrafikken. Vi får ny teknologi som gjør at dagens problemstillinger vil bli borte. Mens med løsningene det legges opp til nå, kjører mange busser tomme store deler av dagen. Vi må forholde oss til folks hverdag, de har ikke tid til å bruke kollektivtrafikk. Vi må spørre folk først hva de etterlyser.

Det mangler ikke på undersøkelser av kollektivbruk og ønsker i underlagsmaterialet til Buskerudbyen?

– Folk ønsker seg jo alt, både mer og oftere og billigere – det går ikke i hop. Folk har ikke forstått konsekvensen av politikken til partiene de har stemt på, hevder Hovengen.

Vil påvirke politisk

Fredrik Haaning avviser kontant at det er opprør i partiet hans.

– Det er det ikke. Men det er veldig mange politikere over hele landet, fra ulike partier, som synes dette er veldig vanskelig, fordi det er stor folkelig motstand, sier han.

Men at bompenger slår skjevt ut sosialt, var jo kjent for dere også da dere vedtok det. Er det riktig som hun sier at Høyre har malt seg inn i et hjørne ved å så tvil nå?

– Nei. Hun må få si hva hun mener, men har ingen innsikt i Høyres indre liv. Hun får ta seg av Frp, så tar vi oss av Høyre, sier Haaning.

Er det realistisk at dere vil se på BBP2 på nytt før valget?

– Nei, vi har et likelydende vedtak i Drammen og de andre kommunene, og ingenting tilsier at vi vil snu i det. Men det jeg sier, er at vi vil se om vi kan få presset på noen forbedringer når vi nå skal forhandle med Statens vegvesen og departementene. Den forhandlingen har tre mulige utfall: Det blir ikke noe av, det blir forandringer i forhold til det som var utgangspunktet, eller det gjennomføres som foreslått. La det være klart: Jeg bruker politisk påvirkning for å gjøre ting bedre.

Men verken bom eller bomsnitt er ikke oppe i forhandlingene med staten. Så hvor realistisk er omkamp på dette?

– Det har ikke noe for seg å rope høyt for å forandre bomsnittene nå, sier Haaning.

Etter planen skal Stortinget behandle Buskerudbypakke 2 våren 2019, og at byvekstavtalen skal starte opp i 2020.