Her er vinterferietipsene

Lokale nyheter

Utfartspunktene til drammensmarkas mange skiløyper er spredt på begge sider av byen, og skog- og naturforvalter Bjørn Ringstad i Drammen kommune lover at man skal finne utmerkede spor enten man kommer med buss eller til fots (Thorleif Haugsvei, Strøtvet, Neperudjordet, Drafnkollen) – eller med bil (mest populære hensettingsplasser er Landfalltjern, Spiralen, Olsrud parkering på Konnerud eller skistadion). Også turheisen i Drammen skisenter eller «800-meter’n» rett på nedsiden er gode utgangspunkter for flotte skiturer.

– Vi kommer til å kjøre med full styrke hele uka og lover glimrende forhold uansett hvor du legger turen, sier Ringstad til Dagsavisen Fremtiden.

Servering finnes også: Tverken forlenger den første helgen i vinterferien og holder åpent kl. 10–15 til og med tirsdag 27. februar, mens SIF-hytta på Konnerud har åpent kl. 11–15 tirsdag, onsdag og torsdag.

Åpne skisentre

Byens to slalåmbakker har selvsagt også drømmeforhold å by på i år, og i Haukåsløypa går begge heiser kl. 10–16 hele uka. Drammen Skisenter har åpent i helgene kl. 10–18 og på hverdagene kl. 10–21.

Erik Gråberg i Drammen Skisenter bekrefter at det så langt har vært en fantastisk sesong, selv om de åpnet hele 16 dager senere enn i 2016/17. Denne uka har han merket økt pågang siden Oslo, Akershus og Vestfold har hatt ferie.

– En slik vinter med stabil kulde og snø gjør at mange flere enn ellers vil ut på ski. Skisenterbranjen sammenligner seg ofte med året før, og sånn sett har vi hatt en enorm prosentøkning. Men sammenligner man femårsperioder, ser vi at besøket er heist noe, men ikke veldig.

Merker du at nye grupper kommer til?

– Ja, helt klart. De ungene som i dag er 7–8 år husker bare tre nærmest grønne vintre, og er helt i hundre nå. Vi har kjempepågang både på skiskoler og i skiutleie. Og det fine med én sånn vinter er at den smitter til året etter, da har flere kjøpt utstyr og flere barn vil ut på ski uansett vær!

Gråberg benytter anledningen til å tipse om et vinterferietilbud på femdagerskort.

– Og så lenge du sitter langs kanten er det lov å grille, ler han.

Vanndisko og karneval

Frister varmen likevel, har Drammensbadet sin populære vanndisko fredag kveld 23. februar kl. 18–22. Planlegger du å besøke Drammensbadet mer enn to dager i løpet av ferien lønner det seg for barn og unge å kjøpe vinterferiekort som gir tilgang til basseng, sklier, wibit hinderløype og klatreveggen så mye man vil i inntil én uke. Kortet selges til og med 2. mars, og svømmedyktige barn født i 2006 og eldre er velkommen til å besøke badet alene. Også på kulturfronten er det verdt å merke seg at Drammensbibliotekets hovedscene i 2. etasje viser stykket «Teaterkomiteen» (fra 5 år) lørdag 24. februar kl. 13, en interaktiv forestilling av Brageteatret og Det Andre Teatret der barna er med mens historien blir til. På Union Scene for barn har de samme lørdag Interkulturs årlige karneval fra kl. 12, med musikk, dans, verksteder og ansiktsmaling. Hanne Tveter og sambaprosjektet Brasileiro spiller. Lørdag 3. mars viser Barnas filmklubb «Snehvit og de syv dvergene» kl. 12 samme sted. KinoCity viser filmer hver dag hele uka fra kl. 11 og utover.

...og her er Dagsavisen Fremtidens kulturguide for uka som kommer:

Orgelhalvtimen

Lørdag 24. februar kl. 13:00. Orgelhalvtime ved Francesco Buccino. Musikk av J.S. Bach, F. Mendelssohn og L. Vierne. Fri entré.

Hvor: Bragernes kirke

Drammen blues

Drammen Bluesband har vært over ti år på veien. Bandet har siden 2007 opptrådt årlig på Notodden Bluesfestival og i østlandsområdet for øvrig. Øyvind Andersen (gitar/vokal) er en godt kjent ringrev i musikkmiljøet i Drammen. Han er inspirert av de gamle gitarheltene fra blues og rockehistorien. Øyvind kan trygt betegnes som en vassekte «guitarslinger»! Drammen Bluesband består for øvrig av Geir Olsen (bass) og Håvard Tremyr (trommer). Energisk Fendergitar er sentralt i lydbildet, når det leveres bluesrock fra JJ Cale, The Rolling Stones, Santana, ZZ Top, Eric Clapton og mer fra bluesrockens gullalder.

Hvor: Papirhuset, Grønland 53 Når: Lørdag kl. 14.30

Raga Rockers

En konsert som ikke trenger særlig mye introduksjon eller tekst. I 35 år har Michael Krohn & co. gitt sitt hengivne publikum solide doser rock gjennom 12 studioalbum og et hundretalls konserter. Bandet appellerer til stadig nye generasjoner med sine klassiske låter.

Når: Fredag 23. februar kl. 20.00

Hvor: Union Scene

Ljodahått

Det internasjonalt kjente bandet Ljodahått spiller på biblioteket i Mjøndalen. Bandet består av musikere fra flere europeiske land, blant annet Frankrike, Sveits, England, Tyskland og Østerrike. Frontfigur er skuespiller og musiker Magne Håvard Brekke.

Ståle Caspersen har også laget flere av sangene. Han er kjent fra gruppa The Tables og er fra Vikersund. De bruker tekster fra kjente norske poeter og forfattere, og lager egne melodier.

Når: Lørdag 24. februar kl. 19.00

Hvor: Nedre Eiker Bibliotek, Mjøndalen

Marion Ravn

Akustisk turné. Intim konsertserie med Jan Ole Kristensen, Ravns faste gitarist gjennom flere år.

Hvor: Drammens Teater, Studioscenen

Når: Fredag kl. 19



deLillos akustisk

Deres siste plateutgivelse «La oss ble fri for all nostalgi» (2017) har et akustisk lydbilde, en flott erfaring for deLillos som inspirerte dem til å gjennomføre konserter der de gjorde det samme.

Hvor: Drammens Teater

Når: Onsdag 28/2 kl. 19



Smokie

Dette er det evig populære bandet, som slo gjennom første gang i Norge med «If you think you know how to love me» i 1975 og som året etter lå på listene i hele 33 uker med storslageren «Living next door to Alice». Det fortsatte med levere store hits og storselgere til langt ut på 90-tallet. Siden den gang har Smokie nærmest blitt en del av det norske språket. Enten man liker dem eller ikke, vet alle hvem de er og kjenner noen av låtene deres. De har et stort og svært trofast publikum, over store deler av verden. Men Norge er fremdeles ett av de landene som betyr mest for dem, og derfor fortsetter de å komme tilbake hit, for å møte sitt entusiastiske publikum. De har solgt nesten to millioner plater bare i Norge og med seg i bagasjen har de alle de gode, gamle låtene, samt en del nyere materiale.

Hvor: Drammens Teater

Når: Torsdag 1. mars kl. 19



Dr. Bergland bryter taushetsplikten.

Årets Standupkomiker under Komiprisen 2017 Jonas Kinge Bergland kommer til Drammen igjen. Bergland er komiker, lege og idrettsutøver fra Holmlia utenfor Oslo. Forestillingen hadde premiere på Latter våren 2017 og har slått alle salgsrekorder.

Hvor: Drammens Teater

Når: Fredag 23. februar kl. 19.00 og 21.00

Lørdag 24. februar kl. 19.00 og 21.00



Prebz og Dennis: THE SHOW

Etter å ha reist rundt for å møte fans over hele landet, lanserer Prebz og Dennis sitt første helaftens liveshow. Publikum vil få være med på challenges, live gaming og mye annet sprell som man kan kjenne igjen fra Youtube-kanalen til Prebz og Dennis.

Hvor: Union Scene

Når: Lørdag kl. 18



Gråtende hender: Om døve i Hitlers Tyskland

Hva skjedde med døve og funksjonshemmede, både i tida før og under 2. verdenskrig? Hvilke redsler og ufattelig ondskap ble mennesker utsatt for? Temaet er omfattende og ukjent for de fleste. Teater Manu har gjennom årene opparbeidet seg et omfattende arkiv av dokumentarisk materiale, og har gjennomført intervjuer med overlevende fra Holocaust. Teater Manu har også hentet inspirasjon fra Holocaustmuseet i Jerusalem, Oslo og Berlin. Gråtende hender handler om Hans og Gertrud. Hans ble født døv – og vokste opp i Berlin før krigsutbruddet i 1939. Hans var sterkt interessert i motorsykler. Sammen med mange andre døve gikk han inn i en avdeling av nazistenes stormtropp, og var med på seiersparaden da Hitler kom til makten i 1933. I forestillingen følger vi Hans liv og skjebne, i den voldsomme overgangen fra å være en sportsinteressert ungdom til å måtte kjempe for å overleve. Gertrud er også tysk og født inn i en god og velstående familie. Hun studerte medisin og ble tidlig opptatt av nazistenes raseteorier. Etter hvert blir hun direkte involvert i den systematiske marginaliseringen av døve.

Anbefales for: Voksne og ungdom over 13 år.

Hvor: Drammens Teater

Når: Mandag kl. 19.

Vinterferie Øvre Eiker:

Enten du vil på lesestund med Bokbamsen, ake litt utenfor BUA, leke deg med Bumper balls i sentrumshallen eller bare bygge litt med LEGO i en krok på biblioteket – kom innom.

• Mandag 26/2

Kl. 11.30: Lesestund med Bokbamsen (3-6 år)

Kl. 12.00: Skøytedag med BUA på Røkeberg skøytebane.

• Tirsdag 27/2

Kl. 11.30: Lesestund med Bokbamsen (6-9 år)

Kl. 11: Vinteraktiviteter utenfor BUA

• Onsdag 28/2 og Torsdag 1/3:

Kl. 12: Barnefilm på storskjerm på biblioteket.

• Lørdag 3. mars kl. 19–22

Åpen hall i sentrumshallen for deg mellom 13 og 18 år. Inngang kr 10,-.

Fredagsverksted

Eva Beate Laugerud holder hobbyaktiviteter som stofftrykk, ståltrådprosjekter, klipp og lim. Færre

Hvor: Øvre Eiker bibliotek, Hokksund

Når: Hver fredag 2.–23. februar, kl. 14.30



Drammens Museum: Fra tutekanne til silkebroderi – En insiders utvalg fra museets samling.

Man skiller gjerne mellom teori og praksis, og kunnskap kan tilegnes gjennom begge disse metoder. Nancy K. Nyrud har i 25 år arbeidet praktisk med museets samlinger, og på den måten blitt svært fortrolig med gjenstandene. Hun har derfor fått full frihet som kurator til å presentere sitt utvalg fra Drammens Museums samlinger.

1900-tallet.

Gjenstander for det moderne livet

Kunsthåndverk, kunstindustri og industriell design fra slutten av 1800-tallet og fram til vår egen tid, med gjenstander fra museets samling. Dette er gjenstander som har brakt ny form inn i hjemmene til 1900-tallets moderne mennesker. Publikum vil med denne utstillingen kunne oppleve en «komplett» historisk vandring på Drammens Museum med gjenstander helt fra 1200-tallet og fram til 2000-tallet. Faste utstillinger/samlinger: Gjenstander for livet. Nøstetangenrommet.

Det faste galleriet.

Hvor: Drammens Museum

Når: Man.–fr.: 11–15

Onsdag: 11–20

Lørdag og søndag: 11–17



Galleri Athene

Separatutstilling med grafikeren Alexander Stub fra Bergen. For Alexander er det alltid naturen som kommer fram i hans billedlige uttrykk. Alexander er en særdeles aktiv friluftsmann og bruker fjellene og det fri gjennom hele året. Det er inntrykkene fra hans turer i den storslagne norske natur som manifesterer seg i hans billedkunst. Alexander jobber i den originalgrafiske teknikken linoleumssnitt, hvor bildene fremstår gjennom et godt og ekstensivt håndverk, noe som dessverre blir mer og mer sjeldent i dagens kunstliv.

Utstillingen står til 25/2

Hvor: Galleri Athene,

Grønland 57

Når: On.-fr. kl. 11–17.

Lø.-sø. kl. 11–16.

Buskerud kunstsenter

Utstillingen Contract, Contracted, Contraction består av fotografiske arbeider, der en tematisk undersøkelse av organiske former går igjen i motivene. Formene er bygget opp av menneskekropper, dyrekropper, planter, bøker og tekstiler, med fokus på de hverdagslige objektenes materialitet. Kontrasten mellom det flyktige fotografiske øyeblikket og de skulpturelle manifestasjonene understrekes av sårbarheten i de levende, organiske overflatene beskueren blir stilt overfor. Gjennom fotografiske komposisjoner og selviscenesettelser undersøker Lena Katrine & Heidi-Anett tematiske og estetiske premissene ved å være to kunstnere bak et felles uttrykk.

Hvor: Buskerud Kunstsenter, Union

Når: Tirsdag–fredag: 11.00–15.00

Lørdag–søndag:

12:00–16:00



Fossekleiva kultursenter

Amund Maarud besøkte Fossekleiva med «Buicken» i fjor sommer, samen med bl.a. Lars Saabye Christensen og Knut Reiersrud. Maarud er en artist som legger sin ære i å tøye sjangerbåsene og har opparbeidet seg et solid publikum som gleder seg over hans mange musikalske vridninger. Å høre Amund Maarud solo er en ren oppvisning i kjærligheten til musikken. Dynamikken er stor, krumspringene mange og det er lett å la seg bergta når mannen fra Skogbygda går i ett med gitaren og gir alt. Lørdag 24. februar kl. 15.00

• Søndag 25. februar:

Berger museum

Åpent kl. 12.00-16.00

• I januar og februar fylles Fossekleiva kultursenter opp av kunstnere i arbeid med nye prosjekter. Hver søndag åpner vi dørene–velkommen til å se verk bli til og til å møte kunstnerne! Fossekleiva kultursenter og Berger museum holder i perioden 21. januar–30. april åpent hver søndag kl. 12.00–16.00. I tillegg kommer enkeltarrangementer, som konserter, kunstnermøter, forestillinger m.m.

Hvor: Fossekleiva Kultursenter, Berger, Svelvik.

Når: Søndager kl. 12–16, og ellers når det er konserter og arrangementer.



Norsk kultur ...... Hva er myter og hva er realiteter?

Lurer du på hva i norsk kultur som er myter og hva som er realiteter? Biblioteket inviterer deg til et spennende foredrag ved Professor i helse- og sosialvitenskap Halvard Vike ved Høgskolen Sørøst-Norge (avd. Porsgrunn).

Hvor: Nedre Eiker Bibliotek

Når: Fredag kl. 12