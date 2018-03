– Helt i rute foran Årets skisprint

Lokale nyheter

– Vi ligger veldig godt an, og regner med at løypa er klar lørdag ettermiddag, forteller skisprintgeneral Arne Madsen.

Nå fylles Bragernes Torg og Kirkegata med snø igjen – og på Torgisen reises tribuner og telt.

På startstreken onsdag stiller både Klæbo og Bjørgen og Falla. Sondre Turvoll Fossli fra Hokksund, er også verdt å merke seg.

– Men hvilke utenlandske skistjerner vi får se er foreløpig ikke helt avgjort. Vi tror nok både Russland, Frankrike og Italia (med Pellegrino!) møter opp, men vi vet ikke sikkert før på onsdag. Endelig frist for påmelding er klokka 08.00 samme dag som sprinten, sier Madsen.

Nytt av året er skilek for barna – arrangert av Skiforbundet.

– Det er et prosjekt som heter Utetimen, og oppe til høyre bak kirken klargjøres et stort område til disse aktivitetene.

Skisprinten – midt i byen – er et gigantisk arrangement. Med rundt 400 frivillige i sving – og sannsynligvis opp imot 15.000 tilskuere – samt svært barneskirenn dagen før – med mellom 700 og 800 deltakere.

I Drammens Tidende 1. mars uttrykte MDGs Ståle Sørensen og Herman Ekle Lund bekymring for alt avfallet dette medfører. De har fått med seg de andre partiene på å skape mer bærekraftige festivaler og ber alle arrangører om å stille grønne krav til sponsorer og leverandører.

Madsen forsikrer om at de gjør hva de kan for å sikre at søpla ikke ender i naturen.

– Vi legger til rette med nok søppelkonteinere og søppelkasser, og har et stort opprydningsteam som går over hele området i etterkant. Ellers henstiller vi om at folk rydder opp etter seg. Dette er tross alt noe vi alle kan bidra til og ta ansvar for, avslutter Arne Madsen.