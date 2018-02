Helsearbeider smittet av meslinger

Lokale nyheter

Regjeringen har foreløpig ikke vurdert om det skal bli pålagt å ta vaksine mot meslinger. – Men vi følger utviklingen veldig nøye, sier statsråd Åse Michaelsen.

Debatten om det skal bli et påbud kommer etter at Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag meldte at det er bekreftet tre meslingtilfeller denne uka.

Smittevernoverlege Tore W. Steen i Helseetaten i Oslo kommune sier til Aftenposten at han mener det nå bør vurderes å pålegge vaksinering av alle barn i Norge.

– Foreløpig har vi ikke vurdert dette, men vi følger utviklingen nøye. Jeg er i tett kontakt med Folkehelseinstituttet og blir holdt oppdatert, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) til NTB.

En av dem som ble bekreftet smittet denne uka, var en helsearbeider fra Buskerud.

– Jeg oppfordrer alle helsearbeidere til å følge rådet fra Folkehelseinstituttet og vaksinere seg. Arbeidsgivere må legge til rette for at det skal skje, sier Michaelsen til NTB.

(NTB)