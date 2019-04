Fotograf Nina Holtans portrett av drammenser Ahmed Ali El Badry fikk hederlig omtale under Norges Fotografforbunds årlige landskonkurranse. Bildet har tittelen «They call me Godfather» og er hentet fra boka «Drammensere» som nylig ble lansert. – Jeg synes det er spesielt gøy at et av portrettene fra boken min fikk hederlig omtale! Det ligger mye arbeid bak disse portrettene. Det er også så mange dyktige fotografer i Norge nå, så veldig stas å være blant dem, sier Holtan til Dagsavisen Fremtiden.

Boka der El Badry er en av de portretterte, inneholder historier, tanker og drømmer fra 80 drammensere med ulik og unik etnisk bakgrunn.

Fotografi 2019 er en konkurranse åpen for alle yrkesaktive fotografer, samt lærlinger og studenter i faget. Årets internasjonale jury bestod av juryleder Jim Lowe og jurymedlemmer Åsa Deleau Wiklund, Joshua D’hondt, Laila Versemann, Ragnar Axelsson, Vesa Tyni, Gunner Byskov, Dana Cole, Ines Thomsen, Erik Hellquist, Thomas Adriaan Morel og Onni Wiljami Kinnunen.