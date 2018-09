Lokale nyheter

– Det er ingen tvil om at denne prosessen har gått uvanlig fort. Vi føler oss nok alle litt presset i denne saken, sier Risan, som leder arbeidsgruppa for lokaldemokrati i Fellesnemnda for nye Drammen.

Om Bystyret lander på samme vedtak som formannskapet – det vil si bruke nesten en halv milliard kroner på ny Bybru – har hun ingen tro på at leder av Fellesnemnda Bent Inge Bye (Ap) og prosjektrådmann Elisabeth Enger bare vil innstille på det samme.

Etter at bystyret har sagt sitt skal saken nemlig behandles i Fellesnemnda for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.

Flere utredninger

Bakgrunnen for den raske prosessen er at Bane NORs InterCity-utbygging gjør det nødvendig å skifte ut en del av brua – i forbindelse med ombygging av stasjonen. Da en tilstandsrapport for Bybrua viste at den måtte restaureres for rundt 200 millioner kroner, for å vare i bare 15 til 25 år til, anbefalte Rambøll å bygge nytt.

Risan mener likevel saken må utredes og debatteres nærmere, før endelig vedtak gjøres.

Hun undres også på om man ikke kunne ha forhandlet fram en bedre avtale med Bane NOR, som per i dag bare skal betale for en tredel av brua, selv om det på mange måter er deres behov som legger press på kommunen.

– Vi må ha en Bybru, men dette vil utgjøre en solid andel av byens investeringsbehov i kommende år. Jeg ble også sjokkert over at Høyre, når de først stemte for ny bru – ikke også stemte for ny gang- og sykkelbru. For kanskje er det egentlig der vi skulle startet.

Samlet oversikt

– Dette er klart en utfordring med tanke på samarbeidsplattformens punkt 11, som sier at «ingen av de nåværende kommunene må foreta investeringer i perioden fram til 2020, som svekker

en bærekraftig økonomi i en ny kommune». Men investeringen vil komme i nye Drammen – og dermed må dette sees i et helhetlig perspektiv, sier Tove Paule, gruppeleder for Høyre i bystyret og medlem i Fellesnemnda.

Hun understreker at det nettopp var ut ifra en edruelighetstanke – overfor de to andre kommunene, de stemte nei til ny gangbru.

– Ny Bybru er et must, men mye kan likevel endre seg framover. Nå skal vi jobbe med felles økonomiplan for årene 2019 til 2022, og jeg regner med at kommunenes planlagte investeringer vil komme opp allerede i oktobermøtet.

Paule mener det er vanskelig å si noe sikkert om framdriften i så store prosjekter som dette, og er ikke overbevist om at stort vil skje før 1. januar 2020. Hun synes likevel det er viktig at det fattes et vedtak snart.

– Det er viktig at vi og Bane NOR jobber innenfor samme tidsramme, sier Paule.

Prosjektrådmann for nye Drammen Elisabeth Enger skriver i en tekstmelding at hun og rådmennene fra hver kommune nå samarbeider om å gi Fellesnemnda en samlet oversikt over kommunenes aktuelle investeringer, for at de skal få et helhetlig grunnlag for sin vurdering.

