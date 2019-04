Nye teknologiske løsninger, økt digitalisering og netthandel er i ferd med å transformere varehandelen. Da Gro-Irene Hansen først ble ansatt i KappAhl, for 17 år siden, var de gjerne mellom fire og seks ansatte på jobb. I dag er de to eller tre.

Hansen, som er butikktillitsvalgt og konserntillitsvalgt i KappAhl Norge, mener situasjonen er den samme i andre, sammenlignbare butikker.

– Bare her ser vi jo stadig mer til at folk prøver klærne på i butikk, men drar hjem for å shoppe på nett, forteller butikkmedarbeideren.

Billig forsikring

Hansen har jobbet innen varehandelen hele sitt yrkesaktive liv. Det gjør henne nærmest til en sjeldenhet i dag. I en bransje med lange åpningstider og stadig færre ansatte, er det langt mellom de fulle stillingene. Det gjør gjennomtrekken stor. For mange unge er butikkjobben bare en mellomstasjon – på vei til videre utdanning og karriere.

– I dag kan nesten ingen klare seg på én butikkstilling alene. Det er ikke rart så få unge satser på dette som yrke, og med små stillinger er det heller ikke rart at mange synes det er for dyrt å være organisert. Men vi ser jo at det er en billig forsikring likevel, når man risikerer å stå uten jobb, nærmest over natta, mener Hansen.

Det var nettopp det som skjedde før jul 2018, da setningsskader i Gulskogen senter gjorde at flere butikker måtte stenge dørene. Matvarebutikken Meny hadde flest organiserte, og de fikk fort hjelp fra Handel og Kontor – som bidro til å sikre dem videre jobb.

På nasjonalt plan er dog bare mellom 20 og 25 prosent av de ansatte i handelsnæringen organiserte.

Ikke godt nok

Torsdag 25. april behandlet Stortinget regjeringens stortingsmelding «Handelsnæringen – når kunden alltid har nett». Fra rødgrønt hold, det vil si SV, Ap og Sp, kom det inn totalt 12 forslag om tiltak, men alle ble nedstemt.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra Drammen, Masud Gharahkhani og Lise Christoffersen, mener like fullt situasjonen krever større og flere konkrete tiltak enn det regjeringen skisserer.

– Ifølge prognosene risikerer omtrent 40.000 ansatte i handelsnæringen å miste jobbene sine, og det vil ha store konsekvenser – ikke minst i Drammen, som har en stor handelsnæring. Og vi kan alle enes om mye i denne meldingen, men det holder ikke bare å påpeke utfordringen, det må settes inn tiltak for å motvirke den negative utviklingen, påpeker Christoffersen.

– Og når arbeidsministeren sier hun vil ruste opp Nav, for å ta imot dem som mister jobben, synes vi dette er altfor passivt, sier Gharahkhani.

Bevisstgjøring

Ap ønsker blant annet å bevisstgjøre folk på hvor de handler, med tanke på etisk forsvarlig produksjon, tilsetningsstoffer og miljø.

Kompetanseheving i arbeidstiden er også noe de vektlegger, så ansatte kan få opplæring og ny kunnskap samtidig med at de er i jobb.

For å få flere til å ville organisere seg foreslår de større fradrag for fagforeningskontingenten.