– Hadde knapt mannlige lærere selv

Fremtiden

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor så få menn velger læreryrket. Jeg har flere kamerater som jobber i barnehage, så jeg tror det har løsnet litt mer der, men i grunnskolen er vi veldig få, sier Emil Oliver Andersen, timelærer i kroppsøving og naturfag.

På et tidspunkt drømte 27-åringen om en karriere som skiløper, men etter tre år med idrettsvitenskap hadde han innsett at det nok ble med drømmen.

I bakhodet hadde han likevel lenge hatt tanker om å bli lærer – og mens han gikk lærerskolen jobbet han som vikar på Åskollen skole. Ved skolestart i høst ble han fast ansatt.

Rollemodeller

– Jeg føler absolutt at det er en betydningsfull jobb. Du husker jo lærerne du har hatt for alltid – også de aller første. Selv var jeg så heldig at jeg hadde veldig gode lærere, men knapt noen av dem var menn – ikke før jeg startet på ungdomsskolen i hvert fall – der det var flere mannlige gymlærere.

Andersen mener det beste for elevene er å ha både mannlige og kvinnelige lærere. Han tror det er spesielt viktig for guttene som vokser opp uten jevnlig kontakt med fedrene sine, at de har positive og trygge, mannlige rollemodeller på skolen.

Mer enn lønn

I Dagsavisen Fremtiden tirsdag kunne du lese at det nå ikke er noen mannlige rektorer i Lier kommune. Roar Bogerud, som pensjonerte seg fra jobben som rektor i Sylling i 2016, mente mangelen på menn i grunnskolen for en stor del skyldes at menn fokuserer mer på lønn og status enn kvinner gjør.

Emil Oliver Andersen synes denne forklaringen blir litt for enkel.

– For min egen del betyr det i hvert fall mye mer at jeg har en spennende og utfordrende hverdag. Jeg får være mye i fysisk aktivitet – og ingen dager er like. I dag finnes også flere karriereveier – og det er alltid noe nytt å lære seg og henge med på. Her på Åskollen er det i tillegg en veldig framoverlent holdning til teknologi og digitalisering. Det går i iPads og Smart Boards og skjermer – og det synes jeg er moro.

Givende hverdag

Både Andersen og rektor Lars Christian Gjøsæther mener det behøves større fokus på rekruttering av menn til skolen.

Rektor understreker at heller ikke lærerlønna er noe kimse av lenger.

– Med dagens mastergradsutdanning er startlønna på oppunder 500.000, mens en lektor med tillegg fort er oppe på over 600.000. En lærerspesialist og kontaktlærer nærmer seg 700.000, forteller Gjøsæther.

– Men framfor alt er det veldig hyggelig å jobbe i skolen. Å være sammen med barn og unge gir deg energi, konstaterer Andersen.

Andelen menn i grunnskolen:

Norge: 25.1 %

Buskerud: 21,2 %

Drammen: 21,5 %

Lier: 22,6 %

Røyken: 19,9 %

Nedre Eiker: 22,3 %

Øvre Eiker: 16,7 %

Hurum: 30,8 %

Svelvik: 23,1 %

Ungdomsskolen, nasjonalt: nærmere 40 %

Videregående skole, nasjonalt: omtrent 50 %.

Gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter. 18.000 flere gutter enn jenter får spesialundervisning. Frafallet er større blant guttene. I høyere utdanning er guttene i mindretall.

Regjeringen nedsatte i 2017 et ekspertutvalg som skal se nærmere på årsaken til at guttene gjør det dårligere på skolen. Deres innstilling skal være klar innen 1. februar 2019. Mange mener mangelen på mannlige lærere har med saken å gjøre.