Gründerdrøm ble virkelig

Hvem: Alf Morten Bakken (57)

Sko-gründer/daglig leder

Lanserer eget skomerke ZERO C

Hva er ZERO C og hvorfor?

– Vi så en åpning i markedet, at det var rom for kule sko med Gore-Tex. Det skal ikke være nødvendig å kjøpe fjellsko. Når jeg fødte denne ideen ønsket jeg å få til et litt kult brand, det skulle være norsk og urbant, men uten assosiasjoner til lusekofte og fjelltur. Navnet Zero C, null grader er på en måte forskjell på by og land, varm og kaldt, vått og tørt. Da vi presenterte dette for skokjeder i Norge og i utlandet, nikket de anerkjennende. Vi lager en forretningsmodell som baserer seg på å selge til store kjeder, i stedet for mange selgere som drar rundt i landet med stasjonsvogna og selger 60 par her og der. De største og beste skofagkjedene blir våre kunder, i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Sveits. Vi leverer våre første varer i august, september og lanserer samtidig egen nettbutikk. Men det er den tradisjonelle skofaghandleren som blir vår hovedkanal. Modellene designes i Italia og produseres i Vietnam under streng kvalitetskontroll. Vi er forresten det første startopp-selskapet som får Gore-Tex-lisens, og det er vi veldig stolte av.

Hvordan kom dette i gang, å starte egen gründervirksomhet nå?

– Det er et resultat av flere ting. Jeg hadde en drøm om å starte mitt eget merke, og basert på at mange ting falt på plass, at jeg møtte de rette menneskene, gjorde at jeg turte.

Du har med tidligere alpinist Tom Stiansen, hva betyr det å ha med ham?

– Vi bruker ham for det han er verdt, det er mange beslutningstagende, middelaldrende menn i Tyskland og Sveits som husker at han slo Tomba, vet du. Han er en bra mann med masse energi, jeg kjente ham fra før. Han har gått inn på investorsiden og vi skal bruke ham i PR-sammenhenger, han og jeg skal rundt på kjøpesentre til høsten, hehe. Leif Holst-Liæker, som jeg har jobbet med før, er en annen viktig person, og en av hovedaksjonærene i selskapet.

Dere har involvert studenter i visuell kommunikasjon i forbindelse med profilering og PR?

– Ja, og det lærte jeg masse av, jeg ble overrasket over hvor digitalt alt har blitt. Jeg fikk innspill og ideer på de unges skovaner og hvordan vi kan tilpasse produktene for å treffe yngre forbrukere. Dette har igjen resultert i at vi har innledet et samarbeid med bloggere.

Hvor stor del av salget skal foregå fra nettbutikken?

– Bare noen få prosent, nettet blir først og fremst et utstillingsvindu, så vi får vist fram varemerket og hele kolleksjonen på vår måte.

Din bakgrunn?

– Jeg begynte i Viking da jeg var 23, har vært innom Bik-bok, Eurosko, og Skoringen i Danmark og i reklamebransjen. Jeg tok siviløkonomutdannelse i voksen alder. Fram til i fjor har jeg hatt diverse lederstillinger i Viking.

Hvordan havnet du i Drammen?

– Vi er fra Holmestrand, kona og jeg. Da vi skulle tilbake etter en tid i Danmark, hadde vi tenkt å bosette oss i Asker eller Bærum, men så ble vi tipsa av en skoforhandler i Drammen om et hus i Tord Pedersens gate. Da jeg ringte kona for å si at vi hadde fått huset, begynte hun å grine, hun ville ikke flytte til Drammen! Men nå har vi bodd her i 20 år, og er veldig glade i byen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– De siste årene har det gått mest i krim, som John Grisham, Jo Nesbø og Camilla Läckberg – er litt enkel der.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien og barna, at det er bra med dem. Å føle at man mestrer og lykkes, og ha tid til å nyte ikke bare jage. Det blir mye jobbing, og noen ganger er det viktig å si nei.

Hva misliker du mest med deg selv?

– Jeg kan bli litt flinkere til å gi faen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Mange ting engasjerer meg, og i yngre år var jeg engasjert politisk. Nå er jeg mer nyansert, får jeg håpe. Har nok blitt bedre til å se saker fra flere sider. For eksempel i bomring-saken, det er jo en plan med å redusere biltrafikk og å styrke kollektivtilbudet. Også tror jeg på toleranse og dialog. Vi må bygge bru og knytte bånd, løse ting i fellesskap, snarere enn å gå i skyttergravene.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke turte å ta steget for 15 år siden, og ble gründer.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Ikke med kona i alle fall, hun blir fort sinna og utålmodig. Med Donald Trump, ikke fordi jeg er fan, men fordi jeg er nysgjerrig på hva slags type er dette egentlig er.