Gransket 1.100 saker

Lokale nyheter

Helt siden korrupsjonssaken ble kjent har Hilde Haslum jobbet med å rydde i sakene til de to korrupsjonstiltalte, og granske saksarkivet.

– I tillegg til alle sakene til de to tiltalte har vi gått gjennom 1.100 saker til. Vi har bare funnet et annet tilfelle av at en saksbehandler selv har gått inn og ledergodkjent en søknad, opplyser Haslum i sin innledende forklaring.

Videre forteller hun at det er mye i den kvinnelige saksbehandlerens saker som bryter med reglene.

– Hun har for eksempel godkjent for mange boenheter per tomt, for få parkeringsplasser, for høy utnyttelsesgrad av tomt og hun har ført opp en ansvarlig søker som ikke har sentral godkjenning. Dette har håndverkeren som står som søker aldri hatt.

I ettertid har tiltaltes vedtak blitt omgjort, og mange av dem avslått.

Når den tiltalte kvinnens forsvarere spør om det ble funnet saksbehandlingsfeil begått av andre i de 1.100 sakene, svarer Haslum at det ble det – men ikke så alvorlige at det krevde omgjøring av vedtak.

Forsvarer Mette Julie Sundbye går inn på Deloittes gransking av byggesaksavdelingen, som medførte en knusende rapport om manglende rutiner og kontroll.

– Jeg ser at dere forsvarere gjerne vil bruke Deloitte-rapporten, men den er ikke basert på et tilfeldig utvalg saker. Den er basert på avvikslisten, der vi mente det var begått feil, konstaterer Haslum.

– Men kjernen i rapporten er manglende kontroll, blant annet på hvem som kan godkjenne vedtak eller ta på seg saker, er ikke konsekvensen av dette nettopp at folk tar på seg saker de ikke skulle hatt, spør den mannlige tiltaltes forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Dette får hun ikke noe tydelig svar på.

pernille.vestengen@dagsavisen.no