Fremtiden

Dommeren innleder fredagen med å spørre om relevansen av å føre Ole Johan Brett og Bjørn Olav Nordahl som vitner.

– Det har med straffeutmålingen å gjøre. Mengden medieoppslag utgjorde en formidabel belastning for min klient, og her må politiet ha lekket til media, forklarer Larsen, forsvarer for den mannlige korrupsjonstiltalte.

Til Dagsavisen Fremtiden har hun fortalt at hun også ønsker å belyse det hun mener er politilekkasjer fordi hun vurderer å anmelde forholdet.

At journalist Nordahl har sagt til Drammens Tidende at hun burde holde seg for god for dette, synes hun er bare morsomt.

– Det gir meg inspirasjon. Jeg vil gjerne stille noen spørsmål knyttet til metoderapporten han skrev – i forbindelse med at dokumentaren hans om korrupsjonssaken ble SKUP-nominert. Hva han svarer er opp til ham.

Kildevern

Som ventet er det lite å få ut av journalisten. Han forklarer all informasjon med; godt kildearbeid.

«Det er ingen hemmelighet at NRK har brukt lukkede kilder både i Drammen kommune, i politiet og i byggebransjen», leser Larsen fra ovennevnte rapport – og spør om det som står der er sant.

– Ja, den slutningen kan du trekke, svarer Nordahl.

– Ingen av mine

Forsvareren har innkalt politioverbetjenten for å spørre om det ikke rett og slett var han som var lekkasjen.

– Min første samtale med Nordahl var utpå nyåret 2016, sannsynligvis 4. januar, sier Ole Johan Brett.

Han forteller at Nordahl allerede visste veldig mye om saken, og for at NRK ikke skulle sabotere etterforskningen ved å slippe saken for tidlig, ble han og politiadvokat Hans Lyder Haare enige om å la journalisten få noe. Slik fikk Nordahl vite når den kvinnelige saksbehandleren skulle pågripes.

Larsen spør om journalisten kan ha fått sin opprinnelige informasjon fra noen i politiet.

– Jeg er i hvert fall sikker på at det ikke kan ha vært noen av mine. Vi drev jo fortsatt kommunikasjonskontroll (avlytting red.anm.) og det ville ha vært ødeleggende om saken ble kjent da.

– Nå har Nordahl nettopp bekreftet at han hadde kilder i politiet. Har du en idé om hvem dette var?

– Ja, etter 6. januar, da vi hadde vårt andre møte, kan han ha siktet til meg, svarer Brett.

Han benekter imidlertid å ha gitt annen politifaglig informasjon til NRK – heller ikke når Larsens klient skulle pågripes, selv om dette ble filmet.