Glad i burger og Ullmann

Lokale nyheter

Marion Ravn (33)

Artist/musiker

Kommer til Drammens Teater i februar

Hva får publikum høre på konserten?

– Det blir en akustisk konsert hvor jeg spiller piano og gitar, jeg har også med meg en gitarist. Dette blir nedstrippet og intimt og noe av det jeg liker aller best, fordi det er sånn jeg skrev låtene. Det blir så nært og også kontakten med publikum. Jeg spiller låter fra tidligere og forteller fra karrieren min og så skal jeg fremføre noen helt nye låter, prøve dem ut for publikum. Februar, mars og april blir turné-månedene.

Du er også aktuell i Les Misérables, hvordan er det?

– Det har vært over all forventning – vi har spilt 82 utsolgte forestillinger, så vi spiller helt til påske. Vikaren min må steppe inn for meg 23. februar, da jeg spiller i Drammen. Det var helt nytt for meg å spille i musikal, og veldig annerledes. Jeg er vant til å stå alene på en scene og være meg med min egen musikk. Her er jeg sammen med mange og spiller en annen person, men jeg liker det veldig godt og gjør det gjerne igjen.

Hvordan opplevde du å være med i Hver gang vi møtes (2013)?

– Det var fantastisk og på en måte et vegskille i karrieren min, folk ble kjent med meg som person og som artist. Noen av de låtene jeg fremførte har fulgt meg siden, og jeg skal gjøre dem på konserten, publikum spør fortsatt etter dem.

Og hvordan synes du det var å være deltaker i dommerpanelet blant annet i X-faktor og Idol?

– Det er gøy å jobbe med TV når det handler om musikk, og at jeg får jobbe med unge talenter og gi råd og bruke kompetansen min. Jeg kunne gjerne tenke meg å jobbe mer med det. Jeg håper forresten også at det kommer noen unge på konserten min, som får lyst til å plukke opp gitaren etterpå.

Hva er din viktigste eller beste musikalske opplevelse så langt i karrieren?

– Det har skjedd mye fint. Akkurat nå er det Misérables, som jeg har elsket og sunget på siden jeg var sju. Å synge On My Own flere ganger hver helg for så mange, er et høydepunkt.

Hva er det viktigste for deg i ditt virke som musiker?

– Det aller beste er å stå på en scene og fremføre musikken min for et publikum, og det gjør jeg så ofte jeg kan. Det er derfor jeg er artist.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er veldig glad i krim. Leste nylig Camilla Läckbergs «Heksen», og Unni Lindell liker jeg også godt.

Hva gjør deg lykkelig?

– De jeg er glad i, musikk og en sjokoladeplate.

Hvem er din barndomshelt?

– Da jeg var liten var det Sissel Kyrkjebø, etter hvert ble det Unni Wilhelmsen og Alanis Morissette.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser burger og fries fra McDonalds.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Noen kan nok oppfatte meg som litt direkte, mens andre synes det er en positiv side. Men jeg bør nok noen ganger tenke mer før jeg prater.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For folk som ikke har en stemme, for feminisme og mange andre ting.

Er det noe du angrer på?

– Gjort er gjort, jeg ser heller framover og tar lærdom.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med Liv Ullmann, hun er en kul, sterk og inspirerende kvinne.