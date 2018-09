Lokale nyheter

– Jeg har alltid samlet på avisutklipp og skrevet dagbøker, og det gjorde også Petter Falch, en av de andre i Royal Garden. Jeg har også massevis av bilder, dette var jo først og fremst for moro skyld. Men så var det mange som sa til meg at jeg måtte jo gi ut dette i en eller annen form. Mange mente til og med at dette er kulturhistorie, forteller forfatteren Finn Arnesen, kjent for mange både i og utenfor musikken. Han har spilt klarinett i Royal Garden Jazzband siden starten i 1955, og nå har han altså skrevet bok.

– Jeg tenkte; det må bli nå eller aldri, jeg er jo 80. Dessuten var jeg redd ingen andre kom til å gjøre det hvis jeg ikke gjorde det, ler Finn Arnesen og sier at boka er bygget opp ganske kronologisk, gjennom alle 63 år.

– Jeg har prøvd å få med så mange navn som mulig, men det er helt sikkert mange jeg har glemt. Og mange av dem jeg nevner i boka er borte.

Før Elvis og Beatles

For unge folk i Drammen anno 1950- og 60-tall var Royal Garden Jazzband det man i dag vil kalle popstjerner. De spilte konserter på skoler og på de såkalte sokke-festene.

– Det var et miljø på midten av 50-tallet, før Elvis og Beatles, jazzen var popmusikken den gangen. Vi var ungdom som møttes på Opland i Storgata og vi ble grepet av den samme basillen. Vi var i skolemiljøet på den gamle Latinskolen og spilte på skolefester. Jazzforum ble etablert på slutten av 50-tallet, og vi spilte hver søndag, oppsummerer Finn Arnesen og fortsetter;

– Jazzklubber dukket opp, og etter hvert spilte vi rundt omkring. Det toppet seg på 70-tallet da vi var i New Orleans, Tyskland og England, men vi har alltid vært amatører, og hatt jobber ved siden av.

Finn Arnesen kommer fra en musikalsk familie, hvor de fleste spilte instrumenter og sang. Lillebror Egil spiller banjo og trommer, og han er også med i Royal Garden.

– Men det var bare en tante som ble profesjonell, hun sang i Wieneroperaen, smiler Finn Arnesen.

Julegave

Royal Garden har tre LP-plater og en samleplate på samvittigheten, og platen fra 1961 het «Jazz i Drammen, vol. 1, derav navnet «Jazz i Drammen vo. 2» på boka.

– Drammen var gammeljazzens høyborg, sammen med Oslo. I Bergen og Trondheim og de andre store byene ble det spilt mest moderne jazz.

Finn Arnesen og resten av Royal Garden Jazzband kan se tilbake på et langt og rikt musikkliv, men de har ingen planer om å gi seg. Oppdragene står i kø, og lørdag 22. september blir det konsert på den etter hvert så etablerte Lørdagsjazzen, som flyttet fra Unique for en tid tilbake. Nå holder den til i andre etasje på Pigen, midt på Bragernes Torg.

Der blir det boklansering og god musikk, lover forfatter Finn, som også har en glimrende idé om hva årets julegave kan være.

– Jeg håper interessen for boka er såpass at jeg kanskje kan få den inn i en bokhandel. Foreløpig skal jeg selge den på konserter og arrangementer.