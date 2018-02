Gammelt blir nytt

Fremtiden

– Jeg kunne jo ikke si nei!, sier Nancy K. Nyrud, samlings- og utstillingskoordinator ved Drammens museum, da museumsdirektør Åsmund Thorkildsen spurte om hun ville ha det totale ansvaret for utstillingen. Thorkildsen har tidligere sagt til Nyrud: «Du er en gjenstandsviritous!», og etter 23 år som ansatt ved museet har Nyrud kuratert utstillingen «Fra tutekanne til silkebroderi», med gjenstander hun selv har plukket ut fra museets store samling.

Kulturhistorie

– Det er flott at museet har laget denne utstillingen. Her får drammenserne en god mulighet til å få små innblikk i en del av museets store, omfattende og svært innholdsrike samling, som selvfølgelig er av varierende kvalitet og betydning, men mye er veldig spennende, redegjør historiker og forfatter fra Drammen, Carl Emil Vogt som kom inn som Buskerud Fylkeskommunes representant i Drammens Museums styre i 2015. Den gangen sa han til Dagsavisen Fremtiden at han faglig sett var opptatt av å fremme det han mente var den nedprioriterte kulturhistoriske biten av museet. Nå mener han det går i riktig retning.

– Det er få som egentlig vet hva samlingen inneholder, men dette er en fin start på et arbeid jeg synes museet bør fortsette med – og denne utstillingen viser noen av mulighetene som ligger i samlingen. Ikke minst ligger det muligheter i forskningsbaserte utstillinger og samarbeidsprosjekter med andre institusjoner og forskere, enten i Norge eller i utlandet. Utstillingen er gledelig og viktig på alle måter, og det sier jeg både som historiker og styremedlem i museet, presiserer Vogt.

Hvorfor er den viktig?

– Historien og det lokale er viktigere enn noen gang. I en tid hvor møteplassene stadig blir færre, den eneste felles møteplassen i samfunnet er jo nærmest skolen, så det å kjenne opphavet og historien er viktig, ikke minst for dem som flytter hit fra andre deler av verden. For lokalhistorien bør knyttes opp til den internasjonale verden, med for eksempel skipsfarten fra Drammen, slik blir det lokale internasjonalt. Og det viser jo denne utstillingen glimrende med sin miks av hjemmeproduserte mangletrær og importerte elfenbensvifter, oppsummerer Vogt.

Gammelt og nytt

Utstillingen er delt inn i emner, og publikum vil også se et foto fra moderne tid med en ordlyd for hvert emne, hvor museet ønsker å sette i gang noen tankerefleksjoner som; hvordan er denne gjenstanden eller bruken aktuell i dag?

Og hva ønsker kurator Nyrud at publikum skal oppleve og føle?

– Jeg ønsker at publikum skal se på gjenstandene som små kunstverk, for det er dét de er.