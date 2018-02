Fyller utelivshull på Bragernes

God stemning: Da Lene Alm Jonson (deleier Jonas B. Gundersen og Anchas bodega) og Gunnar Grinaker (tidligere Gummibaren) først bestemte seg for å ta minigolf til et nytt nivå i Drammen, skulle det ikke stå på effektene. Her ved første hull på bane 1, som leder gjestene ned i underetasjen via en autentisk retro campingvogn. FOTO: KATRINE STRØM