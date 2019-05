Full klaff på trafikksikkerhetsdagen

Trafikksikkerhetsdagen for moped- og MC-førere på Drammen trafikkstasjon onsdag ettermiddag ble en fulltreffer. – Vi oppnådde akkurat det vi ønsket, stor deltakelse og engasjement, sier Svein Voldseth i Statens vegvesen i en pressemelding. Over 100 deltakere og rundt 70 motorsykler og mopeder av ulik størrelse og klasse på den andre trafikksikkerhetsdagen for tohjulinger på Lierstranda. MC-folket fikk ristet av seg vinterdvalen og gjøre seg klar, inspirert og motivert til å ta fatt på årets moped og mc-sesong. MC-treffet var et samarbeidsprosjekt mellom NMCU Buskerud og Statens vegvesen med deltakelse også fra NAF MC, forhandlere og ulike utrykningsetater. Med TS-dagen ønsket en å fokusere mest på bevissthet om hvordan egen sikkerhet kan bidra til å redusere mulighetene for å komme ut for en ulykke. Størst applaus høstet nok 19 år gamle Sander Sørbye (bildet) fra Eiker Trialklubb, da han viste sine kunster med mc-akrobatikk på et høyt nivå foran et entusiastisk publikum.