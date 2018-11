Frp: – Dårlig signal for framtiden

– Jeg ser i en mail fra kl 9.26 i dag at Paule skriver at de har valgt å søke andre alternative løsninger, og vi er vel ikke så forundret over det. De var lite interessert i å komme oss i møte i saker som er viktige for Frp, og vi forventet store og tydelige invitter særlig innenfor temaer de har brutt med vår enighet på tidligere, som i videre støtte til Globusfestivalen, og når det gjelder parkering, sier Knudsen.

– Når de har kommet opp med null i et fargeløst budsjett med kun småjusteringer av rådmannens, da er det ikke grunnlag for et samarbeid, konkluderer han. Han kaller det et dårlig signal også for framtiden.

– Det er fortsatt en avstand, selv om vi har dialog med noen av de nye kreftene i Drammen Høyre. Til flere av de gamle som forvinner ut er forholdet svært dårlig, sier Knudsen kontant, som mandag kveld skal finpusse Frps eget alternative budsjett.

LES OGSÅ: Høyre og MDG busjettvenner igjen

Uenige i sak

Tove Paule rister på hodet over fremstillingen.

– Når han sier vi ikke kommer Frp i møte, må jeg få sitere fra en mail jeg også. Den 19. november hadde vi møte, og i en epost tirsdag morgen kom Knudsen med klare endringsforslag på punkter som vi var kjent med var viktige for Frp. Det gikk på flyktninger, støtte til Globusfestivalen og Internasjonale Drammen, og at de ønsket mer til veivedlikehold. I tillegg kom bekymring for investering i ny bybru. Knudsen skrev da at med den profil vårt forslag hadde, var vi langt unna subsidiær støtte fra dem.

Så fulgte noe korrespondanse, og vi ba om svar før helga. Først søndag klokka 21.55 kom svaret. I mellomtiden hadde jeg naturlig nok søkt andre samarbeidspartnere for å få noe i havn, sier gruppeleder i Høyre Tove Paule.

Nøkternhet og mindre omfattende oppgaver til rådmannen i 2019 er begge deler i tråd med Fellesnemnda for Nye Drammen sitt ønske om å ikke svekke økonomien til den nye kommunen. Dét har vi tatt på alvor. Dermed er kanskje ikke budsjettet så spennende, men det er ansvarlig, sier Paule.

Hun kjenner seg ikke igjen i at det skal være noe spesielt dårlig forhold mellom henne og Frps gruppeleder.

– Vi er uenige i sak. At han ikke er fornøyd med hvordan vi har kommet ham i møte får være så – når det faktisk strider mot våre verdier og prioriteringer, slår Paule fast.