Fra student til direktør på rekordtid

Fremtiden

– Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle drive på med det jeg gjør i dag, da jeg startet på NTNUs masterstudium innen marin teknikk i 2012, ler Karoline Sjødal Olsen.

For ikke lenge siden var hun fortsatt student, og studiet ble valgt med tanke på en karriere innen olje og gass eller shipping.

Så kom nedgangen i oljesektoren, og brått ble framtidsutsiktene til Olsen og hennes medstudenter langt mer utfordrende.

Venter på tallenes tale

– Det kjentes veldig frustrerende. Her hadde vi jobbet hardt på skolen i flere år – og man får jo lyst til å bidra og vise hva man kan – du får bare ikke muligheten til det. Derfor begynte jeg å se mot havbruksnæringen.

Våren 2017, da Olsen jobbet med sin masteroppgave om oppdrett av tare, fikk hun plass på akseleratorprogrammet X2 Lab i Stavanger.

– Her ble vi satt sammen i team, og fikk bryne oss på å finne løsninger på utfordringer innen oppdrettsnæringen. Allerede dag to var vi på sporet av ideen om å fange lakselusa – ved å utnytte parasittens naturlige instinkter – før det angriper laksen.

Og «the rest is history», som man sier. Karolines team bygde en laksefelle – som viste seg å virke.

– Det var gjort en del forskning på dette feltet fra før, men ingen hadde testet det i praksis før. Nå er vi akkurat ferdige med et større pilotstudium. Vi har ikke fått de endelige resultatene ennå, men vi så jo at ting fungerte ...

Flere nye næringer

I løpet av høsten har Karoline og gjengen i Blue Lice, Gry Løkke, Lars-Christian Opstad og Kjetil Rugland, fått inn flere investorer. Blant annet vant de Petter Stordalens «Strawberry million» i konkurranse med over 2.000 andre gründere fra Norden. Ved konferansen «She Future» kåret både investorpanelet og publikum Karoline og Blue Lice til vinner.

Blue Lice har i dag sitt hovedkontor i Stavanger, men også kontorplass på Montebello i Oslo.

7. mars kan Olsen stikke av med Innovasjon Norges pris Årets kvinnelige teknologigründer, under en utdeling i New York. Et av kriteriene er at forretningsideen skal være innenfor et av FNs mål for bærekraft. Det vil si et godt steg unna oljeutvinning i Nordsjøen.

– I 2012 var det fortsatt oljeboom – og endeløst av muligheter. Så skiftet hele verden fokus – og naturligvis har jeg forandret meg jeg også. Man skjønner jo mer av verden etter hvert. Jeg tror mange fra min generasjon vil komme til å jobbe innen næringer de ikke hadde sett for seg, konkluderer administrerende direktør Olsen.