Fra humor til gravalvor

Fremtiden

Atle Berge (31)

Forfatter bosatt i Øvre Eiker. Fikk nylig 20.000 kroner i utviklingsstipend fra Buskerud fylkeskommune.

Du har nettopp fått 20.000 i utviklingsstipend fra fylkeskommunen. Gratulerer! Hva kommer pengene til å gå til?

– Skrivetid. Jeg jobber 50 prosent, og må enten jobbe mye frilans som journalist ved siden av eller ta stipend. Dette gjør at jeg kan skrive en eller to måneder uten ekstrajobbing.

Hva jobber du med ellers da?

– Jeg er utdannet journalist og jobber frilans ekstra når jeg trenger det. Vanligvis jobber jeg i noe som heter Norsk Forfattersentrum, som kommunikasjonsrådgiver.

Hva slags bokprosjekt holder du på med nå da?

– Nå har jeg akkurat skrevet manus til en roman om Alexander Kielland-ulykken. Jeg er på slutten av førsteutkastet. Foreløpig vet jeg ikke om den vil bli gitt ut.

Du sier det er en roman. I hvor stor grad er boka basert på virkeligheten?

– Det er fiktive karakterer, men jeg har prøvd å gjøre alt så riktig som mulig når det gjelder ulykken. Det er en sånn sak som, når du setter deg inn i den, ikke er helt ferdig. Mange av de etterlatte er ikke fornøyd med den offisielle forklaringen. Det kan minne litt om Scandinavian Star-ulykken, men det har ikke fått like mye oppmerksomhet.

Har du vært ute og intervjuet folk i forbindelse med romanen?

– Jeg har ikke møtt noen, men jeg har lest veldig mange vitneforklaringer, og sett på granskningsrapporten som kom etterpå. Etterpå har det også vært forskere som intervjuet over 200 etterlatte.

Du har skrevet flere barnebøker. Hvorfor akkurat barnebøker?

– Jeg har gitt ut tre voksenbøker også, romaner. Den siste boka jeg ga ut i 2015, «Superpularen», er en satirisk bok som tuller med bokbransjen. Denne gangen handler det om å vise at jeg også kan skrive noe der jeg ikke kan fleipe det vekk, skrive om noe jeg må ta seriøst.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Sveve over vatna» av Ragnar Hovland. Han gjorde det kult å være vestlending. Han var en som skrev som jeg snakket og tenkte. Før det hadde jeg lest Hamsun og slike ting som var veldig fjernt for meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Sportsklubben Brann. Jeg er veldig Brann-supporter. Jeg reiser rundt på nesten alle kampene. Det kunne jeg aldri gjort hvis jeg jobbet i en 100 prosent stilling.

Hvem var din barndomshelt?

– Ingrid Espelid Hovig. Jeg var veldig opptatt av matprogrammene hennes. Men jeg var så liten da at jeg ikke kan huske det selv.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er vel Brann-kampene. Jeg toget sju timer her vei for å se på bortekamper. I fjor fikk jeg med meg 25 av 30 kamper.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er mye. Jeg går i demonstrasjonstog hele tida, og har nettopp demonstrert mot den tidligere kulturministeren. Velferdsprofitører irriterer meg grenseløst. At de får lov å ture på!

Er det noe du angrer på?

– Hele tida, men jeg kommer ikke på noe som egner seg på trykk.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dr. Munk fra «Sveve over vatna».