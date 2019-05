Tirsdag sa ordførerkandidat Haaning til Drammens Tidende at Buskerud fylkeskommune og Miljødirektoratet opererer med feil tall, når de bruker SSBs bilstatistikk til å regne ut biltetthet og utslipp fra personbiler per innbygger.

– Disse tallene fikk vi ikke til å stemme. Vi bestemte oss derfor for å undersøke det nærmere, og fant ut at drøyt 16.000 registrerte leasingbiler fra Toyota er registrert i Drammen, selv om de fleste av disse kjører helt andre steder i landet enn Drammen, fastslo Haaning.

Han mente dermed at verken fylkeskommunens nettsaker om at biltettheten i Buskerud har økt dobbelt så mye som innbyggertallet, og at Drammen har høyest utslipp fra personbiler per person over 18 år – av alle storbyene, ikke medfører riktighet.

Flere parametre

Denne konklusjonen mener informasjonsrådgiver Carsten Øhrn i Buskerud fylkeskommune blir for enkel.

– Vi bruker jo tallene fra SSB, som en offisiell leverandør av tall, men når Miljødirektoratet lager modeller for utregning av klimagassutslipp fra bilbruk legger de svært mange andre parametere til grunn enn antall biler registrert i Drammen, forklarer Øhrn.

Han mener derfor at de 16.000 leasingbilene neppe utgjør noen stor feilkilde for klimagasstatistikken, men understreker at dette vet Miljødirektoratet mest om.

Kan gi motsatt effekt

Anne Zimmer Jacobsen, seniorrådgiver ved seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, bekrefter at leasingbiler ikke medfører noen betydelig usikkerhet for utslippsstatistikken.

– I modellen for utslippsberegninger fra veitrafikk, brukes kjørelengdestatistikken fra SSB kun for å bestemme utslippsfaktorer (gram utslipp per km kjørt med hver biltype) for bilparken som er registrert i kommunen. Alle utslipp i modellen beregnes som kilometer kjøring ganget med utslippsfaktor, skriver hun i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.

Hun forklarer at de ikke bruker SSBs tall for kjørelengdestatistikk til å finne antall kjørte kilometer innen kommunen, men derimot regionale transportmodeller.

– Derfor vil leasingbiler ikke påvirke trafikkmengden i utslippsmodellen for veitrafikk i Drammen, som ligger til grunn for utslippsberegningene, presiserer Jacobsen.

Hun legger til at leasingbilene likevel kan påvirke statistikken på en helt annen måte.

– Dersom disse bilene er mer moderne enn bilparken for øvrig, vil leasingbilene derimot kunne medføre at utslippsfaktoren, per kjørte kilometer i Drammen, er blitt noe lavere enn den er i virkeligheten.