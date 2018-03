– Først og fremst skuffet over Ap

Lokale nyheter

– Vi opplevde jo faktisk Ap som en garantist mot at denne kontroversielle veien noensinne ville bli bygget. For det første vil den føre til at vi ikke når målet om nullvekst i privatbilismen og for det andre er det allerede stor politisk motstand mot denne veien, som vil rasere store deler av Gulskogen, sier Kildebo oppgitt tirsdag ettermiddag.

I slutten av mai 2017 ble hun avbildet i Drammens Tidende, sammen med daværende gruppeleder for Arbeiderpartiet Masud Gharahkhani og Anne Sandum for Buskerud Ap.

De to politikerne sa den gangen at Ap var helt imot firefeltsvei gjennom det fredelige villastrøket.

– Vi har tatt innspillene fra aksjonsgruppen Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrense og Gulskogen Vel på alvor, sa Gharahkhani til avisen.

De ønsket i stedet å utrede det såkalte «Skogkantalternativet», det vil si ny vei fra Jarlsbergveien til E18 på Eikhaugen.

Dette var også i tråd med aksjonsgruppens forslag.

Gro Nyhus, aksjonsgruppens leder, er nå spent på hvordan nabokommunene Svelvik og Nedre Eiker vil reagere, på at Ap og Høyre i Drammen nå ønsker seg bomring ved dagens kommunegrenser.

– Men nå har vi brukt så mye tid på denne kampen – uten at vi egentlig kommer noen vei. Fortsatt kreves det at folk som er helt avhengige av bil ikke bare skal betale for vei, men også for kollektivtrafikk, sykkelløsninger og gangfelt, sier Nyhus

– Jeg tror nå mitt om at Tilfartsvei Vest del 2 noensinne blir bygget da. Innen den tid er det helt sikker noen andre politikere på plass, som ser at dette ikke er noen god løsning, sier Irene Kildebo.

