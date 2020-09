Formannskapet går for å vrake gondolbanen

Før formannskapet tirsdag hadde rådmannen foreslått tre alternativer for politikerne:

Å avvise gondolbaneplanene helt - de kan ev. vurderes i kommunedelens arealplan når den skal behandles. Kommunen skal møte utbygger for oppstartmøte, og kommer tilbake med sak om kommunens bidrag. Kommunen følger opp saka som en vanFlig plansak, men kan ikke bidra til finansiering.

Frps Knut Gjerde tok til orde for alternativ 3, men fikk ikke støtte. Samtlige av de andre partiene stemte for det første alternativet - at kommunen helt avviser planene for gondolbane. Det betyr at de ikke vil at banen skal bygges eller at planene skal videreutvikles.

Det er kommunestyret som skal ta avgjørelsen neste uke. Men formannskapet sendte tirsdag et tydelig signal om hvor kommunestyret vil lande - trolig vil hele gondolbanen skrinlegges én gang for alle.