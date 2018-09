Fjell-arkitekt hedret med master-pris

Lokale nyheter

Arkitekt Atdhe Illyrian Belegu fra Fjell i Drammen har fått Aspelin Ramms «Master Pitch»-pris for en masteroppgave om nettopp Fjell.

I «03 Assembly Palace» er budskapet at bydelsutvikling må starte med å studere og forstå beboerne og infrastrukturen i området. Belegu tar for seg sitt eget oppvekstmiljø, og en bekymring han bar for det som var planlagt for nabolaget. Atdhe Illyrian Belegu mener at byutvikling altfor ofte skjer med utgangspunkt i hva utenforstående mener er nødvendige og gode tiltak, skriver Arkitektnytt.

– Jeg ønsker å være stemmen innenfra og vise at det går an å velge en annen tilnærming, sier han.

Dette sier juryen sier i sin begrunnelse: Masteroppgaven «fører en helt nødvendig kritikk av gjeldende byplanpraksiser som forsøker å sikre sosial bærekraft.»

Juryen er spesielt imponert over Belegus evne til å kombinere nyskapende faglig profesjonalitet med personlige oppveksterfaringer.

«Vi snakker om byutvikling fra innsiden. Vi snakker om avansert metodeutvikling for områdeløft og snuoperasjoner for stigmatiserte byområder,» skriver juryen.

Årets vinner ble kåret under byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena denne uka. «Master Pitch» er en konkurranse for studenter innen byutviklings- og eiendomsfaget. Prisen deles ut en gang i året og ble første gang utdelt i 2015.

Juryen er sammensatt av fagfolk fra Universitetet i Oslo, Arkitekthøyskolen i Oslo, og NMBU. Juryen kan i år melde om dobling av deltakerantallet, og at nye undervisningsinstitusjoner har kommet til.