Fikk 33-åring dømt for grooming – nå er han svært skuffet over straffen

26. november i fjor møtte den danske 33-åringen opp på hotell Scandic i Drammen. Han trodde han skulle møte en 14 år gammel gutt som han hadde avtalt å betale 1.500 kroner for å utføre massasje og masturbering. Istedenfor ble han møtt av politiet, som umiddelbart pågrep mannen.

Utga seg for å være 14

Den 14 år gamle gutten 33-åringen trodde han skulle møte og forgripe seg på var ikke en 14-åring, men en voksen mann som utga seg for å være en 14-åring på appen «Grindr».

– Det var jeg som meldte fra til politiet slik at de kom på Scandic hotell, forteller Christian Juuhl, styremedlem i organisasjonen Barnas Trygghet til Dagsavisen Fremtiden.

Han var på plass sammen med to andre som er tilknyttet organisasjonen som jobber med å avsløre og konfrontere personer som søker seksuell kontakt med mindreårige.

Juuhl var også på plass og vitnet i rettssaken i Drammen tingrett hvor 33-åringen nå er dømt.

Misfornøyd med straffen

Den tidligere ustraffede mannen var i Norge i forbindelse med jobben, og ble i Drammen tingrett dømt til 24 dagers ubetinget fengsel, noe som er tre dager mindre enn påtalemyndighetens påstand. Mannen erkjente seg skyldig etter tiltalen i retten.

Juuhl synes personlig at straffenivået er altfor lavt.

– Vi jobber opp mot grooming, og i loven står det at det kan straffes med opptil ett års fengsel. Jeg synes vi skal jobbe hardere for at det skal være strengere lover for seksuallovbrudd. Når en kjøttbande blir dømt til 180 dagers fengsel for å stjele litt over 100 kilo kjøtt, mens en mann som hadde 155 barnepornografiske bilder på PC-en og som trodde han skulle møte en 13 år gammel jente da han møtte oss får 90 dagers fengsel, er det noe galt med lovgivningen, konstaterer Juuhl.

Anker ikke

33-åringen ble dømt etter straffelovens § 306, som innebærer å avtale møte med et barn under 16 år for å begå en seksuell handling – også kjent som grooming. Strafferammen for dette spenner fra bot og inntil ett års fengsel.

Mannens forsvarer Anders Green opplyser at hans klient har valgt å ikke anke dommen.

– Han erkjente straffskyld og vedtok dommen, sier Green, som ikke har noen ytterligere kommentarer til saken.

Kritiske røster

Barnas Trygghet har fått kritikk, blant annet fra politiet, for sine arbeidsmetoder. Tidligere har de lagt ut usladdet film av personene de konfronterer etter å ha avtalt møter på nettet. Dette har de sluttet helt med.

– Vi tenker på familien til folk, og å skåne dem i tilfelle de har barn og sånt, sier Juuhl om hvorfor de har endret praksis, og understreker at de har hatt et godt samarbeid med politiet i denne saken.