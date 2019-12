Evigunge Young Neils hyller helten på Union Scene fredag

Fredag senker julefreden seg nok en gang over Union Scene akkompagnert av toner fra Neil Youngs store sangbok.

Young Neils er noe du kun kan oppleve på konsert, ettersom de aldri har gitt ut noen plate, og de har heller ikke planer om å gjøre det.

Bandet eksisterer fordi bandmedlemmene elsker Neil Young, og fordi de synes det er morsomt å spille låtene hans – noe som også tydelig merkes når de opptrer.

- Jeg jobbet på Barbeint i Oslo, et populært utested i krabbeavstand fra der jeg bodde. Jørn Christensen var naboen min i etasjen over, og vi hadde spilt sammen i Mercury Motors. En kveld satt Lars Lillo og Jørn på Barbeint og pratet og sigget og hadde det fint. De spurte om jeg ville være med å spille på «Dunkle Drifters Aften» på Rockefeller, fortalte Palle Krüger i 2015 til Dagsavisen Fremtiden om bandets begynnelse.

Etter at de overtok Raga Rockers' tradisjon om å spille på Rockefeller lille julaften er de også blitt en fast og kjærkommen førjulsgjest på Union Scene.

Stjernespekket

Young Neils er fortsatt et superteam av norske musikere: Lars Lillo-Stenberg (deLillos) på vokal og gitar, Jørn Christensen (CC Cowboys, Mercury Motors m.fl.) på vokal og gitar, Per Vestaby (fra CC Cowboys, Mercury Motors m.fl.) på bass, Palle Krüger (Radionettes, Go-Go Gorilla m.fl.) på trommer, Geir Sundstøl (fra Odd Nordstoga, Bjørn Eidsvåg m.fl.) på gitar, Line Lockert (Radionettes, Vegas m.fl) på kor, Live Maria Roggen (Wibutee, Tu´ba, Come shine m.fl) på kor.

Lang Drammens-tradisjon

Young Neils har til nå spilt totalt 11 julekonserter i Drammen; 4 som glasskonserter på Drammens Teater fram til 2004 og de resterende 7 på Union Scene.

Young Neils har bygd seg et navn og et rykte som et fantastisk live-band.

Konsertstart kl. 20.00.