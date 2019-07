– Et ekstremt tidseffektivt transportmiddel

Hvem: Andreas Strømsheim-Aamodt (42)

Hva: Myndighetskontakt i Zvipp.

Hvorfor: Selskapet ble i forrige uke det første selskapet til å leie ut elsparkesykler i Drammen.

Fortell litt om Zvipp – hvem er dere?

– Zvipp er en norsk oppstartsbedrift stiftet i oktober i fjor. Ideen var å starte med utleie av elsparkesykler til folk flest. Vi baserer oss på en fri flyt-modell som er muliggjort gjennom utviklingen av GPS og smarttelefoner. Dette er et fenomen som en av gründerne observerte på ferie i Los Angeles, hvor han så hvor populært og gøy dette tilbudet var, og ønsket å ta det med hjem til Norge og etablere det i Oslo. Så har han fått overbevist resten av gutta, og vi startet i midten av mai i Oslo som den første norske aktøren.

Har det vært mye svinn etter at dere startet opp med dette?

– Overraskende lite. Alle syklene er utstyrt med GPS og mobile sendere, som gjør at vi hele tida får oppdateringer i sanntid på syklenes plassering. Vi ser det med en gang hvis noen fjerner syklene og tar dem med utenfor tjenesteområdet.

Hvorfor bestemte dere at dere ville prøve å ha elsparkesykler i Drammen?

– Vi er et norsk oppstartsselskap med fokus på Norge. Vi ønsker å etablere tjenesten mange steder i landet. Det er naturligst å etablere seg i de største markedene i byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, men det er et begrenset antall store byer i Norge. Vi er nysgjerrig på de litt mindre, større byene og ser på det som et spennende marked. Vi er nysgjerrige på om det er mulig å drive i byer som har færre enn 100.000 innbyggere. Dette er på mange måter et lite pilotprosjekt for å se om det er mulig å få hjulene til å gå rundt.

Hvordan har det gått så langt?

– Syklene har knapt vært ute en hel uke, så vi har begrenset med erfaringsdata så langt. Bruken av syklene er unormal de første dagene. Folk kjenner ikke tilbudet, og mange prøver av ren nysgjerrighet, så dataene er ikke til å stole på. Men vår opplevelse er at det har blitt tatt veldig godt imot. Tilbakemeldingene er veldig positive.

Hvor mange sykler har dere i Drammen og hvor mange brukere har dere hatt så langt?

– Vi har 50 sykler. Det er litt vanskelig å si hvor mange brukere vi har. Problemet er at når folk registrer seg i vår app, registrerer de seg med navn, telefon og e-postadresse, så vi kan ikke identifisere hvor bruker er plassert. Vi ser det kun i sanntid. Men vi kommer til å hente ned statistikk i slutten av fellesferien for å vurdere hvor mange turer det har vært i Drammen.

Hvorfor har elsparkesykler tatt helt av den siste tida?

– Jeg tror det er flere grunner. Aller viktigst: folk vurderer det som et ekstremt tidseffektivt transportmiddel til å navigere seg gjennom urbane miljøer. Det er også en morsom og CO2-fri måte å navigere på.

Det er mye uvettig kjøring. Hva tenker du om obligatorisk kursing for bruk av elsparkesykler?

– Det er for så vidt et godt forslag. Elsparkesyklene er lovmessig regulert på samme måte som sykkel. De skal i utgangspunktet kjøre på vei og ikke fortau, men det er tillatt å kjøre på fortau. Vi ønsker å bidra til at våre brukere etterlever trafikkreglene så mye som mulig, og via sosiale medier kjører vi en kampanje på hvordan man skal oppføre seg, ta hensyn og kjøre forsvarlig. Vi ønsker å begrense skadeomfanget.

Jeg prøvde selv en av syklene deres her om dagen. Hvorfor trekker de så dårlig i oppoverbakke?

– Kraften er for så vidt begrenset. Den beste brukeropplevelsen får du på lav til moderat stigning. I de bratteste bakkene må du bistå med egen muskelkraft. Vi har valgt vår modell ut fra mange kriterier, og opplever at motorkraften er tilstrekkelig i de fleste situasjoner for våre brukere.

Hvordan ble du involvert i elsparkesykler?

– Jeg har jobbet med energi- og klimapolitikk i hele mitt liv siden jeg ble ferdig med studiene. Gjennom det arbeidet utviklet jeg en pasjon for elektromobilitet og en fascinasjon for alle nye elektriske transportløsninger. Jeg har lenge vært på søken etter en nisje som jeg kunne jobbe med innenfor dette, og da jeg fikk kjennskap til sparkesykkelfenomenet, tekte jeg at det var noe jeg ville satse på.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg må si «Beatles» med Lars Saabye Christensen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Elon Musk.