- En snill og godtroende mann

Fremtiden

Verken den tidligere arbeidsgiveren, vennen som har kjent ham nesten hele livet eller storebroren til den korrupsjonstiltalte mannen kunne tro det var sant, da de først fikk høre at han var pågrepet, mistenkt for grov korrupsjon.

Broren forteller om sjokket - den dagen han så brorens navn og ansikt på forsiden av VG, som en av de to "utro tjenerne" i Drammen kommune. Gjennom talløse artikler i de lokale mediene og NRK Brennpunkts dokumentar informeres publikum om hva de to byggesaksbehandlerne skal ha gjort. Storebroren forteller om en familie i krise - når faren plutselig settes i varetekt. Både kona og barna slet med sykdom og helseproblemer – og var veldig avhengige av far og ektemann.

– Min bror har alltid vært forsiktig, som liten hadde han klaustrofobi og vann- og hundeskrekk. Han kunne aldri ha hodet under vann. Vi pleide å gå turer med en bekjent som hadde hund, så han ikke skulle være så redd. Jeg tror ikke klaustrofobien har blitt noe bedre med årene, forklarer den tiltalte mannens to år eldre bror. Han beskriver 46-åringen som en veldig snill kar, som ikke klarte å si nei til noe.

– Og godtroende er han også, sier broren, som selv jobber i bankbransjen.

Han bekrefter at tiltalte hadde store problemer med å stå i kommunens kundemottak, da flere "ikke-norske" presset på for å få ham til å gi dem fordeler.

Pliktoppfyllende

Hos en eiendomsutvikler i Oslo var den korrupsjonstiltalte gjennom flere år en betrodd medarbeider, som tok seg av flere store prosjekter og inngikk kontrakter på sjefens vegne.

– Bedriften hadde god likviditet, og på et tidspunkt lånte vi ham omkring 2,5 millioner kroner til hans eget byggeprosjekt. Det betalte han tilbake - og det var ingen problemer med det, sier tiltaltes tidligere arbeidsgiver, som mener mannen hadde en sunn og ordnet økonomi.

Han kan også fortelle at såkalte "kick back-honorarer, for formidling av oppdrag ikke er uvanlige i byggebransjen. Det er dette forsvarer Mette Yvonne Larsen hevder mannen har fått betalt av den hovedtiltalte kvinnen (59). Aktoratet estimerer at 46-åringen totalt har mottatt mellom 50 og 100.000 kroner fra sin tidligere kollega. Hans gjennomsnittlige årsinntekt skal ha ligget på rundt millionen.

– Jeg får det ikke til å stemme, at en som ham, med god økonomi, ville tatt sjansen på noe sånt - for en såpass liten sum. Jeg har bare opplevd ham som pliktoppfyllende, arbeidsom og lojal. Han sa aldri nei til å jobbe verken kvelder eller helger, forteller eiendomsutvikleren.

Prosjekt i Drammen

Også vennen, som har drevet en entreprenørbedrift, sier mer eller mindre det samme om tiltalte. Han begynte å samarbeide med tiltalte etter at han ble arkitekt, og spurte ham til råds i byggesaker når det handlet om tekniske spesifikasjoner. Da tiltalte spurte om han kunne stå som ansvarlig søker i en byggesøknad til Drammen kommune - så han ingen problemer med dette. Byggeprosjektet det handler om er en adresse som er med i tiltalebeslutningen.

Aktor spiller av et lydopptak der vitnet snakker med den tiltalte. I samtalen sier tiltalte at vennen må videresende søknaden til kvinnen - som nå er den hovedtiltalte i korrupsjonssaken. Han mumler litt, men sier etter sigende at "han ikke må finnes. Over hodet."