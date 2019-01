– Jeg ble først ordentlig opptatt av politikk for tre år siden cirka, men jeg har vel alltid følt at Arbeiderpartiet har de grunnverdiene som passer best for meg. De mener rett og slett veldig mye av det samme som jeg gjør. Så for ett år siden meldte jeg meg inn i AUF, forteller Olsen, som selv er fra Hurum. Men siden det ikke er noe aktivt lokallag der, falt valget på Drammen.

Også er du allerede blitt leder? Det er imponerende.

– Takk. Men altså – jeg kom fort inn i styret, og har vært veldig aktiv i dette året. Da jeg ble spurt om jeg ville søke på ledervervet, så jeg det som en mulighet til å lære masse. Jeg gleder meg til å kjempe, sammen med mange andre ungdommer, for AUFs politikk.

Kan bedre

Ungdomspolitikeren brenner for å minske forskjellene i samfunnet, men er ikke helt på linje med moderpartiet i alle spørsmål.

– Jeg synes vi burde føre en mer human innvandringspolitikk, både ved å ta inn flere – og ved å bli bedre på integrering. Blant annet kan vi gi alle som kommer hit en grundigere norskopplæring. Dette burde rike Norge ha råd til. Også vil jeg jobbe for lavere kollektivpriser for unge og unge voksne, siden denne gruppen gjerne har dårligere råd enn de voksne og etablerte. Vi må også ta den voksende barnefattigdommen mer på alvor – og sørge for at alle skoleelever får en bedre hverdag, ved å gi dem ordentlig frokost hver dag.

Viktig jobb

Foruten politikk og skole, på fireårig helse med dobbeltkompetanse ved Lier videregående, har ikke Olsen tid til så mye – bortsett fra gitaren da.

– Du vil ikke bli musiker da?

– Nei, jeg har lyst til å drive med politikk og jobbe for et bedre samfunn for alle. Det er viktig at noen ønsker seg disse oppgavene også.

Tror på Rebekka

– Det å lede et lokallag er trolig noe av det morsomste jeg har gjort – og noen gang kommer til å gjøre, sier Helle Hertzberg, som har vært AUF-leder i Drammen i to år, og nå overlater jobben til Rebekka Hoksmo Olsen.

Hun innrømmer at det har vært mye jobb, men mener det på alle vis oppveies av alle spennende oppgaver, nye muligheter og nye venner hun har fått.

– Det er ikke med helt lett hjerte jeg gir stafettpinnen videre, men vi er så heldige som har slike dyktige og engasjerte folk som Rebekka. Jeg tror det nye styret, med Rebekka i spissen, kommer til å gjøre en utrolig god jobb. Jeg gleder meg til å se hva de får til.